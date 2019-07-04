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У Німеччині почався суд над підозрюваним у співпраці з "ДНР"

Новини » Політика    04.07.2019 - 12:54
У Німеччині почався суд над підозрюваним у співпраці з "ДНР"
Фото: суд над підозрюваним (rtvi.com)

Німець постане перед судом за співпрацю з бойовиками

У Німеччині почався суд над підозрюваним у співпраці з бойовиками самопроголошеної "Донецької народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У німецькому Дортмунді, в середу, 3 липня, постав перед судом громадянин Німеччини , якого підозрюють в участі у бойових діях на сході України на боці бойовиків так званої "ДНР". Чоловік, ім'я  якого не розголошується, перебував на Донбасі в період з 2014 до 2016 року.

Обвинувачений стверджує, що він народився у СРСР і що його батько був українцем, тому назвав приєднання до бойовиків своїм "громадянським обов'язком". Підозрюваний зазначає, що його навчили користуватися зброєю, але він ніколи не був на фронті. За словами підсудного, згодом він розчарувався у бойовиках .

"Я ніколи не був на фронті… Я підтримував людей, які збагатилися на війні", - сказав на суді обвинувачений.

Чоловіка заарештували в аеропорту Ганновера та висунули обвинувачення у підготовці масового насильницького акту, що створює загрозу для держави, та у порушенні закону про контроль над бойовими озброєннями. Обвинуваченого можуть засудити до умовного терміну.

Нагадаємо, прокуратура Донецької області погодила заочне повідомлення про підозру двом громадянам Італії, які воювали на боці бойовиків "ДНР".

Як писало РБК-Україна, в Італії суд Генуї виніс вирок трьом бойовикам, які воювали на Донбасі в рядах проросійських військ.

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