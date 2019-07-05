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СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через мережу автозаправок

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 13:10
СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через мережу автозаправок
Іллюстративне фото (Уніан)

Учасники угруповання сплачували податки до так званих фіскальних органів "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання у фінансуванні терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як зазначається, участики угрупування здійснили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств - у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів "ДНР", відкривши для цього рахунки у фейковому "Центральному Республіканському банку ДНР".

"Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб, які перебувають з обох боків лінії розмежування, через підконтрольну мережу заправних станцій на тимчасово окупованій території надавали фінансову та матеріально-технічну "підтримку" діяльності незаконних збройних формувань так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що учасники угруповання також сприяли діяльності "МВД", "прокуратури" та окупаційних адміністрацій, здійснюючи безперебійне постачання бензину та дизельного пального. Крім того, на безоплатній основі зберігали пально-мастильні матеріали як "мобілізаційний резерв" так званого 1 армійського корпусу ("ДНР").

"Слідчі СБУ повідомили організатору протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в тому році повідомлялось, що СБУ підозрювала мережу АЗС "ОККО" у фінансуванні "ДНР" та окупаційної влади Криму.

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