Відомий дизайнер оцінив нову форму збірної України. Спойлер: він в захваті

Форма збірної України з футболу, яка довела до сказу росіян , з точки зору дизайнерського рішення - дуже красива і стильна.

"Мені подобається, що там зіграли з фактурами, з тисненням. Прям мені подобається, що впровадили нові технології в тканини, в цьому формуванні", - сказав він і з усмішкою додав, що "форма від Жана Гріцфельдта, звичайно ж, виглядала б набагато крутіше".

Фото: нова форма збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)

Також дизайнер висловився і про скандал, який розгорівся навколо нової екіпіровки національної збірної. Зокрема, через фрази "Слава Україні!" і "Героям слава!" на футболках.

Жан не розуміє ярого обурення російських чиновників і футбольних функціонерів, які погрожують навіть скаржитися в ФІФА (незважаючи на те, що їх старання свідомо приречені на провал).

"Що їм заважає зробити [на футболках] якісь фрази, які є знаковими для них? Я вважаю, що дизайн форми можна розглядати тільки в форматі всіх деталей, які створені. Просто вихоплювати фразу і чіплятися - дуже дивний момент", - зазначив дизайнер.

"Хотілося б, щоб якраз у спортивній формі було більше творчості. Мені здається, зараз такий світ, який вже повинен до цього прийти. Давно не було історій, коли для цього звертаються до людей своєї справи - до дизайнерів, які могли б створити спеціально під них. Я б з радістю зайнявся цим", - додав Жан.

Фото: нова форма збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)

До речі, тренер збірної України Андрій Шевченко, коментуючи крики росіян з приводу неприпустимості форми нашої команди, сказав: "Мене взагалі не цікавить їх реакція. Мене цікавить наша реакція. Нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений".

Фото: нова форма збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)

А тим часом…

... відомий російський коментатор і журналіст Василь Уткін присоромив усіх жителів РФ, які виступають з критикою нової форми збірної України.

"З чого б раптом виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці Чемпіонату Європи. Наприклад",- написав він у своєму Telegram-каналі "Справжній РадіоУткін".

Він нагадав, що "власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було".

"І це принцип (в ньому якраз частково і полягає так званий "спорт поза політикою"): ці організації віддзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих кордонах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Так що я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі", - зазначив Уткін.

Але ось до форми збірної Росії у нього питання є.

"Мені особисто на рідкість все одно, що нанесено на форму якої завгодно збірної, крім російської. На якій, нагадаю, спочатку - на офіційній презентації - прапор Росії на рукаві був зображений в перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього не помітили. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо", - констатував журналіст.

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