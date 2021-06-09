Збірна України може зіграти в новій формі на Євро 2020 в Росії: що загрожує команді

У Росії продовжують обговорювати нову форму збірної України з футболу. Наша команда може виступити в Санкт-Петербурзі у чвертьфіналі Євро 2020, якщо вона посяде третє місце у своїй групі, потрапить на переможця групи F і виграє у нього.

Російський адвокат Андрій Князєв, розповів, що, якщо українці вийдуть в новій формі на стадіон в Росії, то в теорії, це може порушити закон.

"Наша сторона може закликати заборонити грати в такій формі. Але до юридичних справ не дійде, ніхто не буде вимагати того, щоб збірна України була дискваліфікована і так далі", - заявив Князєв.

За його словами, максимум що може бути - це попередження про можливі наслідки.

"Якщо так судити, то більша половина українців так чи інакше проти Росії, але ми ж в їх адресу кримінальних справ не порушуємо", - додав Князєв.

Андрій Ярмоленко в новій формі (фото: facebook.com/andriy.pavelko)