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Збірна України може зіграти в новій формі на Євро 2020 в Росії: що загрожує команді

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Середа 09 червня 2021 18:32
Збірна України може зіграти в новій формі на Євро 2020 в Росії: що загрожує команді Фото: збірна України може зіграти в новій формі на Євро 2020 в Росії (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Styler

У Росії продовжують обговорювати нову форму збірної України з футболу. Наша команда може виступити в Санкт-Петербурзі у чвертьфіналі Євро 2020, якщо вона посяде третє місце у своїй групі, потрапить на переможця групи F і виграє у нього.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Російський адвокат Андрій Князєв, розповів, що, якщо українці вийдуть в новій формі на стадіон в Росії, то в теорії, це може порушити закон.

"Наша сторона може закликати заборонити грати в такій формі. Але до юридичних справ не дійде, ніхто не буде вимагати того, щоб збірна України була дискваліфікована і так далі", - заявив Князєв.

За його словами, максимум що може бути - це попередження про можливі наслідки.

"Якщо так судити, то більша половина українців так чи інакше проти Росії, але ми ж в їх адресу кримінальних справ не порушуємо", - додав Князєв.

Збірна України може зіграти в новій формі на Євро 2020 в Росії: що загрожує команді

Андрій Ярмоленко в новій формі (фото: facebook.com/andriy.pavelko)

Нагадаємо, в Росії ряд чиновників обурилися новій формі збірної України з футболу. "Критиці" піддалося наявність анексованого РФ Криму, а також вітання "Слава Україні - Героям слава".

Зазначимо, на Євро 2020 українська збірна зможе використовувати три комплекти форми - жовта з синім (домашня), синя з жовтим (гостьова) і біла з золотим (третій комплект).

Ми також писали про те, що відомий дизайнер Жан Гріцфельдт оцінив нову форму збірної України. За його словами, форма вийшла відмінною.

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