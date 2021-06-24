Збірна Росії мріє зіграти матч з Україною: "щоб зрозуміти, хто сильніший"

Матч збірних України та Росії показав би, яка національна команда дійсно сильніша на сьогоднішній день.
З такою абсурдною ініціативою виступив член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та справ молоді Дмитро Свищев, пише видання "Чемпіонат".
Зазначимо, що слова чиновника - це реакція на те, що самі росіяни визнають силу збірної України. Наприклад, затятий футбольний фанат Михайло Боярський прямим текстом говорить: "Україна на голову сильніша за наших".
Але Свищев не згоден ні з експертами, ні букмекерами, ні зірковими вболівальниками. І навіть той факт, що збірна України залишилася на Євро 2020, а росіяни ганебно вилетіли з турніру, або ж те, що наша національна дружина в рейтингу ФІФА сильно випереджає "триколірних", не бентежить чиновника.
"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія чи Україна - треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна у не найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще", - говорить він.
Звичайно ж, Свищев, який найбільше скаржився УЄФА на форму нашої збірної, не зміг втриматися, щоб не натякнути на"дружбу народів".
"Дуже б хотілося в найближчому майбутньому побачити матч Росія - Україна. Це досить цікаво. Нехай навіть товариський матч. У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на полі. Виключно футбол", - зазначив футбольний чиновник.
Зазначимо, що до початку війни, яку розгорнули на території України російські війська, збірні грали між собою двічі.
Перший матч між Україною і Росією пройшов у рамках відбору на Євро 2000 у вересні 1998 року. Тоді на переповненому НСК "Олімпійському" наша команда зусиллями Попова, Скаченка і Реброва "винесла" суперника (3:2).
Матч-відповідь запам'ятався фантастичним голом нашого Андрія Шевченка і не менш фантастичним "ляпом" воротаря росіян Олександра Філімонова.
Нагадаємо, що Україна вперше в історії вийшла в плей-офф Євро 2020. Читайте про те, з ким і коли зіграють підопічні Шевченка.