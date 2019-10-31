КНДР здійснила запуск ракет у бік Японії

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В Японії повідомили, що ракета впала за межами економічної зони країни

У четвер, 31 жовтня, Північна Корея провела запуск ракет у бік Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленням південнокорейських військових, запуск ракети був здійснений КНДР у бік Японського моря. Інформацію про запуск ракети підтвердили представники берегової охорони Японії, зазначивши, що снаряд не досяг ні території країни, ні її економічної зони в Японському морі. Як повідомили в японському Міністерстві оборони, запущена Північною Кореєю ракета могла бути балістичної.

Берегова охорона Японії закликає кораблі, що знаходяться в цьому регіоні, проявляти пильність і слідкувати за появою додаткової інформації.

Нагадаємо, 2 жовтня КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японії. Одна з них впала в японській економічній зоні. У свзяи із запуском ракет уряд Японії висловило протест.

Пізніше влада Північної Кореї підтвердили запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3. У КНДР заявили, що проведені випробування були спрямовані на перевірку тактичних характеристик нової ракети, а також заявили, що запуск не загрожував безпеці сусідніх країн.