Луганчанин, який втік до Росії, поскаржився на умови у "процвітаючій країні": морок і злидні

Українець з Луганська вирішив у пошуках кращого життя переїхати в Росію. Зараз він розповів про свої враження і про те, як йому живеться в Ростовській області.

Відео з розповіддю українця опублікував у себе на сторінці Twitter журналіст Денис Казанський.

"Опитування в місті Гуково (Ростовська область). Якийсь мужик скаржиться, що переїхав з "ЛНР", сподіваючись на краще життя у процвітаючій Росії. А в результаті виявилося, що в російському Донбасі такий же морок і злидні, як в ОРДЛО. Реальність відрізняється від картинки з телевізора", - підписав відео Денис Казанський.

На відео українець розповідає, що їхали вони з сім'єю в Росію з великою надією.

"Їхали сюди з великою надією, але розчарувалися. Думали, як нам розповідали, що Росія - найбагатша країна і великі можливості. Виявилося, що не зовсім", - розповів українець на відео.

Опрос в городе Гуково (Ростовская область). Какой-то мужик жалуется, что переехал из ЛНР, надеясь на лучшую жизнь в процветающей России. А в итоге оказалось, что в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО.



Реальность отличается от картинки из телевизора pic.twitter.com/O9WnXviS0t — Денис Казанський (@den_kazansky) April 12, 2021

В коментарях багато користувачів почали іронізувати й сміятися з дурних надій чоловіки.