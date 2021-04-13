Мешканка Донецька відповіла на заяви про "громадянську війну" на Донбасі: РФ не вигідна правда

Молода мешканка Донецька прокоментувала заяви росіян і деяких блогерів про те, що на Донбасі йде "громадянська війна" і те, що РФ поставляє нашій країні гуманітарну допомогу. Дівчина повідомила, що все це є нахабною брехнею, а між Україною і Росією вже 7 років йде війна.

Все почалося з того, що донеччанка опублікувала у своїй соцмережі фото про рідне місто Донецьк до 2014 року і після окупації. Багато коментаторів почали скандалити і писати, що у всьому винна Україна і "громадянська війна".

Дівчина сміливо розповіла, що все йде зовсім не так.

"Хочу дещо пояснити. Більшість росіян з вогнем в очах мені доводили, що в Україні зараз йде "громадянська війна", що ми "напали" на Донбас, ми "стріляємо" по своїм, а Росія просто постачає гуманітарну допомогу. Так от, ті, хто вірить проплаченим сайтам, пояснюю: між Україною та Росією вже сім років йде жорстка війна, від якої гинуть люди і зруйновані міста", - сказала донеччанка.

Вона зазначила, що ніякої гуманітарної допомоги на Донбас Росія не постачає, туди їдуть вантажівки, наповнені зброєю.

"Я розумію, що РФ невигідно показувати всю правду своїм жителям, але коментатори, які пишуть подібне, ви можете хоча б не сперечатися з людьми, які живуть тут, які все бачили своїми очима?! І маленька вставочка: Росія не постачає Україні ніякої гуманітарної допомоги. Цими фурами вони везуть зброю та боєприпаси. А зараз через Білорусь до українського кордону їдуть танки і наповнені такою ж зброєю фури", - заявила дівчина.

Дончанка объяснила, что она думает о заявлениях из РФ про "гражданскую войну" в Украине



Также она высказалась о "гумпомощи" из России, которой снабжают Донбасс pic.twitter.com/irlaKO1ivj — Диалог.UA (@Dialog_UA) April 12, 2021

В коментарях українці відреагували на заяву дівчини.