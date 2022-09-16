Сажистий грибок, лишайники та мох: як позбутися хвороб плодових дерев
Садові дерева часто вражаються різними хворобами, які знижують врожайність, призупиняють ріст і можуть навіть вбити дерево. Особливо страждають від болячок яблуні, але не застраховані й груші, абрикоси, вишні та інші дерева.
Читайте нижче в матеріалі Styler, як позбутися найпоширеніших з них - сажистого грибка, лишайника та моху.
Сажистий грибок
Сажистий грибок часто є супутником попелиць, які залишають цукристі виділення. Тому першим заходом по боротьбі із захворюванням і лікуванням є знищення шкідників, що вражають рослини. Листя чорніє, скручується, вражаються плоди.
Якщо дерево вже вражене хворобою, проведіть оприскування:
150 г подрібненого господарського мила і 5 г мідного купоросу змішайте в 1 л води. Обприскайте цим розчином уражені місця дерев і кущів.
Скріншот: Сажистий грибок (YouTube)
Лишайники і мохи
Ці недруги саду також люблять оселяться на плодових деревах. Вони уповільнюють ріст рослини, не дозволяють їй добре плодоносити, а гілки з часом почнуть засихати. Крім цього, нарости на пагонах створюють сприятливе середовище для проживання шкідників.
Зішкребіть нарости з кори і гілок дерев'яними скребками, а потім обприскайте деревця розчином залізного купоросу (300 г на 10 л води).
Робити це можна тільки в період спокою, тобто в кінці жовтня-листопада або в березні.
Фото: Лишайники й мохи часто вражають дерева (fermer.blog)
Важливі поради щодо обробки дерев восени
Осіння протигрибкова обробка дозволяє зміцнити здоров'я дерев і і запобігти появі шкідників в наступному сезоні. Після збору врожаю необхідно провести наступні заходи:
- якісно очистити ділянку від сухих гілок, опалого листя і гниючих на землі плодів;
- спалити в далекому куточку саду все рослинне сміття, щоб знищити хвороботворні мікроорганізми;
- обприскати розчином мідного купоросу або одним з протигрибкових біологічних препаратів;
- приготувати побілку з води, вапна і глини, взятих у співвідношенні 7:2:1, і обробити стовбур і підставу скелетних гілок;
- ретельно перекопати грунт біля коріння - в його верхньому шарі люблять зимувати шкідники і грибкові спори.
Раніше ми писали, як зробити опору для дерев і кущів своїми руками.
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