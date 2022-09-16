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Сажистый грибок, лишайники и мох: как избавиться от болезней плодовых деревьев

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 09:55
Сажистый грибок, лишайники и мох: как избавиться от болезней плодовых деревьев Фото: пораженная грибком яблоня (fermer.blog)
Автор: Светлана Мащенко

Садовые деревья часто поражаются различными болезнями, которые снижают урожайность, приостанавливают рост и могут даже убить дерево. Особенно страдают от болячек яблони, но не застрахованы и груши, абрикосы, вишни и другие деревья.

Читайте ниже в материале Styler как избавиться от самых распространенных из них - сажистого грибка, лишайника и мха.

Сажистый грибок

Сажистый грибок часто является спутником тли, которая оставляет сахаристые выделения. Поэтому первой мерой по борьбе с заболеванием и лечением является уничтожение вредителей, поражающих растения. Листья чернеют, скручиваются, поражаются плоды.

Если дерево уже поражено болезнью, проведите опрыскивание:

150 г измельченного хозяйственного мыла и 5 г медного купороса смешайте в 1 л воды. Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустов.

Сажистый грибок, лишайники и мох: как избавиться от болезней плодовых деревьев

Скриншот: сажистый грибок (YouTube)

Лишайники и мхи

Эти недруги сада также любят поселятся на плодовых деревьях. Они замедляют рост растения, не позволяют ему хорошо плодоносить, а ветки со временем начнут засыхать. Кроме этого, наросты на побегах создают благоприятную среду для обитания вредителей.

Сотрите наросты с коры и ветвей деревянными скребками, а затем опрыскайте деревца раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).

Делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября-ноября или в марте.

Сажистый грибок, лишайники и мох: как избавиться от болезней плодовых деревьев

Фото: Лишайники и мхи часто поражают деревья (fermer.blog)

Важные советы по обработке деревьев осенью

Осенняя противогрибковая обработка позволяет укрепить здоровье деревьев и и предотвратить появление вредителей в следующем сезоне. После сбора урожая необходимо провести следующие мероприятия:

  • качественно очистить участок от сухих веток, опавших листьев и гниющих на земле плодов;
  • сжечь в дальнем уголке сада весь растительный мусор, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы;
  • опрыскать раствором медного купороса или одним из противогрибковых биологических препаратов;
  • приготовить побелку из воды, извести и глины, взятых в соотношении 7:2:1, и обработать ствол и основание скелетных ветвей;
  • тщательно перекопать почву у корней - в его верхнем слое любят зимовать вредители и грибковые споры.

Ранее мы писали, как сделать опору для деревьев и кустов своими руками.

Также читайте, как подготовить грядку под овощи осенью чтобы получить ранний урожай.

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