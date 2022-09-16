Сажистый грибок, лишайники и мох: как избавиться от болезней плодовых деревьев
Садовые деревья часто поражаются различными болезнями, которые снижают урожайность, приостанавливают рост и могут даже убить дерево. Особенно страдают от болячек яблони, но не застрахованы и груши, абрикосы, вишни и другие деревья.
Читайте ниже в материале Styler как избавиться от самых распространенных из них - сажистого грибка, лишайника и мха.
Сажистый грибок
Сажистый грибок часто является спутником тли, которая оставляет сахаристые выделения. Поэтому первой мерой по борьбе с заболеванием и лечением является уничтожение вредителей, поражающих растения. Листья чернеют, скручиваются, поражаются плоды.
Если дерево уже поражено болезнью, проведите опрыскивание:
150 г измельченного хозяйственного мыла и 5 г медного купороса смешайте в 1 л воды. Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустов.
Скриншот: сажистый грибок (YouTube)
Лишайники и мхи
Эти недруги сада также любят поселятся на плодовых деревьях. Они замедляют рост растения, не позволяют ему хорошо плодоносить, а ветки со временем начнут засыхать. Кроме этого, наросты на побегах создают благоприятную среду для обитания вредителей.
Сотрите наросты с коры и ветвей деревянными скребками, а затем опрыскайте деревца раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).
Делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября-ноября или в марте.
Фото: Лишайники и мхи часто поражают деревья (fermer.blog)
Важные советы по обработке деревьев осенью
Осенняя противогрибковая обработка позволяет укрепить здоровье деревьев и и предотвратить появление вредителей в следующем сезоне. После сбора урожая необходимо провести следующие мероприятия:
- качественно очистить участок от сухих веток, опавших листьев и гниющих на земле плодов;
- сжечь в дальнем уголке сада весь растительный мусор, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы;
- опрыскать раствором медного купороса или одним из противогрибковых биологических препаратов;
- приготовить побелку из воды, извести и глины, взятых в соотношении 7:2:1, и обработать ствол и основание скелетных ветвей;
- тщательно перекопать почву у корней - в его верхнем слое любят зимовать вредители и грибковые споры.
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