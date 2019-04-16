Савченко захотіла знову стати нардепом: неоднозначна реакція мережі

Надію Савченко звільнили з-під варти в залі суду після закінчення строку арешту 15 квітня. Разом з нею був звільнений і Володимир Рубан. Стало відомо, що Савченко збирається повернутися до своїх депутатських обов'язків і восени піде на вибори.

Так, скандальна депутат планує повернутися в Раду вже наступного тижня і буде разом зі своєю партією балотуватися на парламентських виборах восени 2019 року. Про це в ефірі "112 Україна" заявила заступник голови політичної платформи Надії Савченко Тетяна Проторченко.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на подібну заяву. Вони вважають, що тепер у Верховній Раді почнуться справжні веселощі.

"Хто б сумнівався... Не на завод!"

"Во блін, я навіть забув про неї. От же новий президент";

"Надя, пора";

"Цирк повинен продовжуватися... Погано буде після 21 квітня, але весело..."

"Надя - діючий депутат. Уявляю її появу в Раді..."

"Ну все, тримайся Верховна Рада!"

"Надія, вона і є надія, яка вмирає останньою. У нас з'явилася справжня надія на хороший результат виборів".

Савченко буде брати участь у парламентських виборах 2019 (відео: YouTube/112 Україна)

"Гаррі Поттер, чи ти це?"

"Її ОБ в список візьме"

"Тобто, офіційна причина розпуску "Савченко повернулася"?"

Раніше опального депутата хотіли висунути кандидатом у президенти, але Центральна виборча комісія одноголосним рішенням відмовила їй у реєстрації.

Нагадаємо, 16 лютого 2019 апеляційний суд Чернігова прийняв рішення направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана у Верховний суд для зміни підсудності. А генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв про необхідність переведення справи в Чернігів, тому що там живе більшість свідків.