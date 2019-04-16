Савченко захотела снова стать нардепом: неоднозначная реакция сети

Надежда Савченко уже на следующей неделе придет в Верховную Раду
Надежду Савченко освободили из под стражи в зале суда после истечения срока ареста 15 апреля. Вместе с ней был освобожден и Владимир Рубан. Стало известно, что Савченко собирается вернуться к своим депутатским обязанностям и осенью пойдет на выборы.
Так, скандальная депутат планирует вернуться в Раду уже на следующей неделе и будет вместе со своей партией баллотироваться на парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом в эфире "112 Украина" заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на подобное заявление. Они считают, что теперь в Верховной Раде начнется настоящее веселье.
Савченко будет участвовать в парламентских выборах 2019 (видео: YouTube/112 Україна)
Ранее опального депутата хотели выдвинуть кандидатом в президенты, но Центральная избирательная комиссия единогласным решением отказала ей в регистрации.
Напомним, 16 февраля 2019 апелляционный суд Чернигова принял решение направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. А генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.