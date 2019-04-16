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Савченко захотела снова стать нардепом: неоднозначная реакция сети


Надежда Савченко уже на следующей неделе придет в Верховную Раду

Надежду Савченко освободили из под стражи в зале суда после истечения срока ареста 15 апреля. Вместе с ней был освобожден и Владимир Рубан. Стало известно, что Савченко собирается вернуться к своим депутатским обязанностям и осенью пойдет на выборы.

Так, скандальная депутат планирует вернуться в Раду уже на следующей неделе и будет вместе со своей партией баллотироваться на парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом в эфире "112 Украина" заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на подобное заявление. Они считают, что теперь в Верховной Раде начнется настоящее веселье.

  • "Кто бы сомневался... Не на завод же!"
  • "Во блин, даже я забыл о ней. Вот же новый президент";
  • "Надя, пора";
  • "Цирк должен продолжаться... Плохо будет после 21 апреля, но весело..."
  • "Надя - действующий депутат. Представляю ее появление в Раде..."
  • "Ну все, держись Верховна Рада!"
  • "Надежда, она и есть надежда, которая умирает последней. У нас появилась настоящая надежда на хороший исход выборов".

Савченко будет участвовать в парламентских выборах 2019 (видео: YouTube/112 Україна)

  • "Гарри Поттер, ты ли это?"
  • "Ее ОБ в список возьмет"
  • "То есть, официальная причина роспуска "Савченко вернулась"?"

Ранее опального депутата хотели выдвинуть кандидатом в президенты, но Центральная избирательная комиссия единогласным решением отказала ей в регистрации.

Напомним, 16 февраля 2019 апелляционный суд Чернигова принял решение направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. А генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.

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