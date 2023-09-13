Вот какими болезнями можно заразиться в общественном туалете

Посещение общественного туалета у некоторых вызывает страх. Все из-за вероятности подцепить какую-нибудь инфекцию. Даже если вы не боитесь общественных туалетов, лучше знать об определенной специфике этого места.

Какими заболеваниями можно заразиться

Некоторые заболевания, что передаются половым путем (ЗППП), могут вызываться живыми паразитами, такими как трихомониаз и лобковые вши. Паразитарные заболевания могут возникать на поверхностях, включая:

сиденье для унитаза

полотенце

одежду

простынь

одеяло

Единственный способ заразиться - это прямой контакт половых органов с сиденьем унитаза, когда там присутствует живой паразит.

Однако это может произойти в редких случаях, поскольку паразиты не могут долго жить на твердых поверхностях. Однако они живут дольше вирусов и бактерий.

К тому же в туалете можно подхватить сальмонеллез или кишечную палочку.

Также пол общественных туалетов имеет больше микробов, чем сиденье, поэтому нужно периодически мыть обувь.

Что нужно делать

К советам, которые помогут избежать инфекций от посещения общественных туалетов, относят:

после использования туалета тщательно вымойте руки

используйте антибактериальное санитарное полотенце или спрей для дополнительной защиты

перед тем, как садиться, накройте сиденье туалетной бумагой или используйте антибактериальные салфетки

Добавим, что сушка рук горячим воздухом - это нормально и безопасно, если не прикасаться к самому сушильному аппарату.

Кроме того, когда люди пытаются справить нужду, не садясь на унитаз, они хватаются за стенки, что неэффективно от заражения. Лучше сесть на унитаз, предварительно положив на сиденье бумагу.