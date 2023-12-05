5 вещей, которые нельзя хранить под кухонной раковиной: заберите их оттуда

Пространство для хранения под вашей кухонной раковиной может оказаться невероятно полезным для того, чтобы держать там все что угодно. Но не все предметы предназначены для хранения в этом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Мелкая бытовая техника

Влага и электрическая техника плохо сочетаются. Она может вызвать коррозию и повредить деликатные электрические соединения, а также создать опасность.

Лучше всего хранить мелкую бытовую технику в шкафу. А если у вас нет места в там, то полки в гараже, подвале или кладовке тоже подойдут.

Корм для домашних животных

В условиях повышенной влажности лакомство может испортиться. Сухой корм покроется плесенью, будет непригоден для употребления. Лучше хранить его в герметичных упаковках, на полке в кладовке.

Опасные или легковоспламеняющиеся предметы

Недопустимо держать под раковиной растворители, полироли, краски и чистящие средства, которые могут привести к пожару.

Необходимо убрать из шкафа промасленные тряпки, склонные к возгоранию. Это поможет избежать опасных последствий.

Поэтому храните их в гараже, подвале, а именно в прохладных и сухих условиях, где они доступны только взрослым.

Бумажные полотенца и другие изделия

Многие считают, что пространство под кухонной раковиной может быть отличным местом для хранения бумажных полотенец или салфеток. Однако при протекании труб они могут быть частично или полностью повреждены водой.

Лампочки

Несмотря на то, что влажность для лампочек не слишком критична, но из-за деликатности такие вещи лучше не держать под раковиной.

Лампочки в таких местах можно легко разбить. К тому же крошечные осколки под раковиной будет очень сложно собрать.

Держите их там, где вы вряд ли случайно их разобьете.

Что можно хранить под раковиной

Хозяйка под рукой всегда должна иметь следующие вещи: