Сантехник не нужен. Простой способ прочистить засорившуюся раковину

Засорившаяся раковина на кухне - это частая проблема. Очень часто это может застать вас врасплох, когда гора немытой посуды ждет, чтобы ее помыли. Не паникуйте, не обязательно сразу вызывать сантехника.

Как прочистить кухонную раковину?

Засор канализации – одна из самых распространенных проблем в доме. Несмотря на то, что ремонт сантехники может показаться вам сложным, есть несколько приемов, которые стоит попробовать, прежде чем вызывать сантехника в крайнем случае. В супермаркетах есть много средств, которые прочищают засор, но они содержат в себе много вредных химических компонентов.

Как естественным образом прочистить кухонные стоки с помощью сантехнической змейки?

Сантехническая змейка представляет собой инструмент, состоящий из спирального металлического каркаса, который можно вставить в водосток. Оказавшись в сливной трубе, когда она натыкается на препятствие, вы можете вращать рукоятку, чтобы избавиться от мусора и вычистить его из канализации. Существуют ручные змейки, а также электрические змеи, которые могут быть еще более мощными.

Если вы часто сталкиваетесь с засорением раковины и частыми проблемами со сливом, вам обязательно нужно приобрести ее и держать дома.

Как прочистить раковину без каких-либо осложнений:

Направьте водопроводную змейку в канализацию,

Поверните ручку по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление.

Поверните змейку против препятствия, который, кажется, засоряет раковину.

Аккуратно вытащите инструмент из трубы и избавьтесь от грязи.

Как сделать водопроводную змейку в домашних условиях, чтобы прочистить раковину?

Вы можете сделать свой собственный инструмент дома, чтобы прочистить трубы с помощью проволочной вешалки.