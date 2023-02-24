Сантехник не нужен. Простой способ прочистить засорившуюся раковину
Засорившаяся раковина на кухне - это частая проблема. Очень часто это может застать вас врасплох, когда гора немытой посуды ждет, чтобы ее помыли. Не паникуйте, не обязательно сразу вызывать сантехника.
В издании Sante Plus рассказали, как прочистить кухонную раковину с помощью простого и быстрого метода.
Как прочистить кухонную раковину?
Засор канализации – одна из самых распространенных проблем в доме. Несмотря на то, что ремонт сантехники может показаться вам сложным, есть несколько приемов, которые стоит попробовать, прежде чем вызывать сантехника в крайнем случае. В супермаркетах есть много средств, которые прочищают засор, но они содержат в себе много вредных химических компонентов.
Как естественным образом прочистить кухонные стоки с помощью сантехнической змейки?
Сантехническая змейка представляет собой инструмент, состоящий из спирального металлического каркаса, который можно вставить в водосток. Оказавшись в сливной трубе, когда она натыкается на препятствие, вы можете вращать рукоятку, чтобы избавиться от мусора и вычистить его из канализации. Существуют ручные змейки, а также электрические змеи, которые могут быть еще более мощными.
Если вы часто сталкиваетесь с засорением раковины и частыми проблемами со сливом, вам обязательно нужно приобрести ее и держать дома.
Как прочистить раковину без каких-либо осложнений:
- Направьте водопроводную змейку в канализацию,
- Поверните ручку по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление.
- Поверните змейку против препятствия, который, кажется, засоряет раковину.
- Аккуратно вытащите инструмент из трубы и избавьтесь от грязи.
Как сделать водопроводную змейку в домашних условиях, чтобы прочистить раковину?
Вы можете сделать свой собственный инструмент дома, чтобы прочистить трубы с помощью проволочной вешалки.
- Возьмите плоскогубцы с тонкими краями, чтобы развернуть вешалку, и возьмите длинный кусок проволоки.
- Сохраните загнутый конец, который позволит вам сохранить остатки и мусор, присутствующие в трубопроводе.
- Вы также можете отрегулировать угол крючка, если это необходимо, с помощью острогубцев, чтобы он легко скользил в сливное отверстие.
- Опустите его в трубу, не прилагая усилий.
- Если вы чувствуете, что ваш инструмент соприкасается с препятствием, аккуратно зацепите его и постепенно удаляйте мусор.
- Повторяйте действие, пока не убедитесь, что засор полностью устранено.
- Включите горячую воду в канализации, чтобы убедиться, что в водопроводе больше нет засора.
Читайте также, сколько времени можно использовать губку для мытья посуды.
Ранее мы сообщали, как средства для мытья посуды незаметно вредят организму.