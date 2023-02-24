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Сантехник не нужен. Простой способ прочистить засорившуюся раковину

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Пятница 24 февраля 2023 07:37
Сантехник не нужен. Простой способ прочистить засорившуюся раковину Фото: Как почистить забитую раковину (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Засорившаяся раковина на кухне - это частая проблема. Очень часто это может застать вас врасплох, когда гора немытой посуды ждет, чтобы ее помыли. Не паникуйте, не обязательно сразу вызывать сантехника.

В издании Sante Plus рассказали, как прочистить кухонную раковину с помощью простого и быстрого метода.

Как прочистить кухонную раковину?

Засор канализации – одна из самых распространенных проблем в доме. Несмотря на то, что ремонт сантехники может показаться вам сложным, есть несколько приемов, которые стоит попробовать, прежде чем вызывать сантехника в крайнем случае. В супермаркетах есть много средств, которые прочищают засор, но они содержат в себе много вредных химических компонентов.

Как естественным образом прочистить кухонные стоки с помощью сантехнической змейки?

Сантехническая змейка представляет собой инструмент, состоящий из спирального металлического каркаса, который можно вставить в водосток. Оказавшись в сливной трубе, когда она натыкается на препятствие, вы можете вращать рукоятку, чтобы избавиться от мусора и вычистить его из канализации. Существуют ручные змейки, а также электрические змеи, которые могут быть еще более мощными.

Если вы часто сталкиваетесь с засорением раковины и частыми проблемами со сливом, вам обязательно нужно приобрести ее и держать дома.

Как прочистить раковину без каких-либо осложнений:

  • Направьте водопроводную змейку в канализацию,
  • Поверните ручку по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление.
  • Поверните змейку против препятствия, который, кажется, засоряет раковину.
  • Аккуратно вытащите инструмент из трубы и избавьтесь от грязи.

Как сделать водопроводную змейку в домашних условиях, чтобы прочистить раковину?

Вы можете сделать свой собственный инструмент дома, чтобы прочистить трубы с помощью проволочной вешалки.

  • Возьмите плоскогубцы с тонкими краями, чтобы развернуть вешалку, и возьмите длинный кусок проволоки.
  • Сохраните загнутый конец, который позволит вам сохранить остатки и мусор, присутствующие в трубопроводе.
  • Вы также можете отрегулировать угол крючка, если это необходимо, с помощью острогубцев, чтобы он легко скользил в сливное отверстие.
  • Опустите его в трубу, не прилагая усилий.
  • Если вы чувствуете, что ваш инструмент соприкасается с препятствием, аккуратно зацепите его и постепенно удаляйте мусор.
  • Повторяйте действие, пока не убедитесь, что засор полностью устранено.
  • Включите горячую воду в канализации, чтобы убедиться, что в водопроводе больше нет засора.

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