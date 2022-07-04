Санітари саду та городу: рослини, які допомагають у захисті від хвороб і шкідників

Рослини-санітари саду та городу:

Чорнобривці, листова гірчиця, календула - справжні санітари. Вони оздоровлюють і відроджують заражений грунт. Крім того, чорнобривці викликають неприйняття у медведок (капустянок), нематод, морквяних мух та інших непрошених гостей, готових знищити садово-городні культури, що сподобалися їм.

А запах календули, за словами досвідчених дачників, привабливий для сонечок, які є одними з головних ворогів попелиці. Листя і стебла нагідок можна також закладати в грунт і використовувати для компосту.

Цибуля і часник є також хорошими санітарами і лікарями. Вони мають здатність боротися з фітофторою. А якщо посадити їх поруч з огірками, можна захистити їх від бактеріозу.

Часник захищає айстри, гвоздики, гладіолуси, троянди від борошнистої роси, чорної ніжки, чорної плямистості і фузаріозу.

І звичайно, пряні рослини - базилік, коріандр, меліса, петрушка, чебрець, естрагон (тархун). Запах цих рослин, їх фітонциди перешкоджають поширенню шкідників і хвороб.

Практичний досвід багатьох дачників показує, що аромат шавлії неприємний для поширених шкідників капусти і моркви - зокрема, морквяних і капустяних мух, білявок, капустяних совок.

У боротьбі з колорадським жуком краще використовувати рослини-репеленти, а це - петрушка, коріандр, цибуля, хрін, кріп, м'ята перцева, часник, квасоля і настурція. Їх можна насіяти в міжряддя або зробити невеликі грядки в різних місцях ділянки з картоплею.