Як позбутися від слимаків в саду і городі: дієві способи

Часто, особливо у вологу погоду чи після дощу слимаки починають господарювати в вашому саду, вони псують садові рослини, а то і зовсім знищують урожай, як от ягоди суниці, якими вони люблять ласувати.

Але якщо слідувати цим простим та дієвим порадам, ви зможете прогнати чи спіймати слимаків у вашому саду і врятувати рослини, передає "Садівник".

Важливо вчасно прибирати бур'яни, тримати ділянку чистою та доглянутою, не повинно бути місць, де постійно панує волога, не практикуйте густих посадок рослин.

Місця скупчення слимаків можна посипати сухою гірчицею.

Вечірній полив змінити ранковим.

Увечері можна розкласти в саду чи городі різні предмети, наприклад, вологі дошки, мішки чи папір, можна навіть користуватися капустяними листами. Вранці буде помітний результат - ви побачите слимаків, що прийшли туди на вечірку. Тож зберіть їх і віднесіть подалі від ділянки.

У спеціалізованих садових магазинах можна знайти вже готові пастки - наприклад Слизнеїд, Уліцид тощо.

Добре, якщо в саду, городі були помічені їжаки або жаби, не потрібно їх проганяти, слимаки та равлики є ласощами для таких гостей.

Можна використовувати деревну тирсу, слимакам незручно пересуватися по ній, частинки мульчі прилипають до тільця, і слимак стає нерухомим. Ще можна посипати землю попелом чи піском.

Також можна висадити навколо грядок "бар'єрні рослини", слимакам не подобається їхній запах. До таких відносяться цибуля ріпчаста, цибуля-батун, цибуля слизун, часник, чебрець, коріандр, італійська петрушка і розмарин.

Для того, щоб прогнати докучливих слимаків, краще використовувати відразу 2-3 способи.