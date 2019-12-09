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Несподівано: назване найкраще місто України

STYLERЖиття    09.12.2019 - 18:43
Несподівано: назване найкраще місто України
Краще місто України (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

Жителі України обрали найкраще місто в країні

Кращим містом України виявився Житомир. При цьому на другому місці знаходиться Івано-Франківськ, а на третьому - Вінниця. Саме ці міста українці назвали кращими за рівнем можливостей і свобод. Про це повідомляється на сторінці Соціологічної групи "Рейтинг" в Facebook.

Оцінку міст проводили за 9 параметрами, включаючи можливість вільно висловлювати свої думки, без труднощів пересуватися по всіх частинах міста, можливість брати участь у процесі рішень в місті, різноманітно проводити вільний час, отримувати гідну освіту, займатися самореалізацією і підприємницькою діяльністю, одержувати достатньо грошей за роботу, реалізувати свої духовні потреби

Значення індексу оцінюється від 1 (відмінно) до 5 (відмінно).

Несподівано: назване найкраще місто України

Рейтинг міст України

Ці результати з'явилися після опитування, яке проводилося з 6 вересня до 10 жовтня в 24 обласних центрах України. При цьому в питанні не брали участі тимчасово непідконтрольні території Україні. Всього оцінювали міста 19200 респондентів.

Нагадаємо, що українці назвали кращі країни для працевлаштування. Найбільше жителів України хотіли б поїхати на заробітки в Німеччину. Далі за популярністю йде Польща і Чехія.

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