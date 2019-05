Був найсмішнішим: помер знаменитий британський комік

Фредді Старр (фото: facebook.com/FREDDIESTARROFFICIAL)

Відомий комік Фредді Старр помер у своєму будинку

Фредді Старр, знаменитий актор і комік, помер 9 травня у віці 76 років. За інформацією британських ЗМІ, зірку багатьох теле-шоу виявили на підлозі власного будинку в Іспанії, куди артист перебрався з Англії в 2016 році.

Відомо, що в останні роки у Фреді Старра були проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він страждав від астми, а в 2010-му у коміка стався серцевий напад.

Причина смерті артиста буде встановлено після розтину.

Світові знаменитості в своїх соціальних мережах тужать за колегою. Багато хто відзначає, що Фредді був "одним з найвидатніших коміків усіх часів".

"Тільки що дізнався, що Фредді Старр помер. Він був найсмішнішою людиною з усіх людей, яких я бачив. Я дуже засмучений тим, що ми втратили одного з найбільших талантів комедійного жанру", - написав у Twitter британський актор Боббі Давро.

"Помер Фредді Старр. Ризиковий, але шалено смішний. Ми робили тури по Близькому Сходу, там були дуже суворі правила. "Просто дві речі, містере Старр, ніколи не сваріться і ніколи не звертайтесь безпосередньо до принца Хусейна. Завіса відкривається. Фредді: "Добре, хто з вас, чорт візьми, принц Хуссейн?" Завіса закривається", - згадав історію актор Робін Асквіт.

"Сумно чути про смерть Фреді Старра... Його стиль, можливо, вийшов з моди і популярності комедії - але важливо визнати його колись величезну популярність. Обурливі та гострі пародії були приголомшливими", - написала актриса і телеведуча Аманда Холден.

Фредді Старр (справжнє ім'я Фредерік Леслі Фауэлл) народився в 1943 році в Ліверпулі. У 1960-х роках майбутній комік грав в поп-групі The Midnighters і був знайомий з учасниками групи The Beatles. А широку популярність Старр набув після участі в шоу талантів Opportunity Knocks.

У 1990-х Фредді Старр був ведучим власних шоу: The Freddie Starr Show, An Audience with Freddie Starr, Another Audience with Freddie Starr, Beat The Crusher та інших.

