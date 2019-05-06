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Болісна звістка: помер відомий український журналіст

STYLERЖиття    06.05.2019 - 09:54
Болісна звістка: помер відомий український журналіст
Помер журналіст Сергій Лебідь (іллюстрастівное фото)

Причина смерті Сергія Лебедя поки не називається

Помер Сергій Лебідь - відомий журналіст і письменник з Дніпра. Про це повідомив фотожурналіст Володимир Рязанов на своїй сторінці в Facebook, супроводивши пост знімком Лебедя, зробленим 10 років тому.

Болісна звістка: помер відомий український журналіст

Сергій Лебідь (фото: facebook.com/ryazanoff)

Рязанов згадав, що фото було зроблено, коли колеги "випадково "перетнулися" на перехресті проспекту і Леніна".

"Обмінялися парою нічого не значущих фраз. Сергій затягнувся цигаркою, я зробив кілька клацань затвором камери. Бувай, бувай... Співчуваю", - написав Володимир.

Болісна звістка: помер відомий український журналіст

Скріншот поста (facebook.com/ryazanoff)

Як пишуть дніпровські ЗМІ, причина смерті Сергія Лебедя поки невідома.

Користувачі мережі висловлюють співчуття родині та близьким журналіста.

  • Боже. Коли це сталося? Болісна звістка... Співчуваю доньці, дружині, рідним... Світла пам'ять Сергію!
  • Яка була людина! Сумую!
  • Вічна пам'ять!
  • Мій сусід... Співчуваю...

Зазначимо, що Лебідь був головним редактором "Популярної газети". Це видання називали "рупором опозиції". У 2004 році журналіст активно підтримував Помаранчеву революцію.

Нагадаємо, що днями побили відомого українського журналіста Вадима Комарова. Чоловіка, всього у крові, виявили перехожі, які й викликали швидку.

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