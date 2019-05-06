Болісна звістка: помер відомий український журналіст

Помер журналіст Сергій Лебідь (іллюстрастівное фото)

Причина смерті Сергія Лебедя поки не називається

Помер Сергій Лебідь - відомий журналіст і письменник з Дніпра. Про це повідомив фотожурналіст Володимир Рязанов на своїй сторінці в Facebook, супроводивши пост знімком Лебедя, зробленим 10 років тому.

Сергій Лебідь (фото: facebook.com/ryazanoff)

Рязанов згадав, що фото було зроблено, коли колеги "випадково "перетнулися" на перехресті проспекту і Леніна".

"Обмінялися парою нічого не значущих фраз. Сергій затягнувся цигаркою, я зробив кілька клацань затвором камери. Бувай, бувай... Співчуваю", - написав Володимир.

Скріншот поста (facebook.com/ryazanoff)

Як пишуть дніпровські ЗМІ, причина смерті Сергія Лебедя поки невідома.

Користувачі мережі висловлюють співчуття родині та близьким журналіста.

Боже. Коли це сталося? Болісна звістка... Співчуваю доньці, дружині, рідним... Світла пам'ять Сергію!

Яка була людина! Сумую!

Вічна пам'ять!

Мій сусід... Співчуваю...

Зазначимо, що Лебідь був головним редактором "Популярної газети". Це видання називали "рупором опозиції". У 2004 році журналіст активно підтримував Помаранчеву революцію.

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