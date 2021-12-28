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Кардіологи назвали найкращий вид кави для серця і судин

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Вівторок 28 грудня 2021 08:05
Кардіологи назвали найкращий вид кави для серця і судин Фото: Кардіологи назвали найкорисніший вид кави для сердечників (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Пити каву можуть навіть ті, у кого є проблеми з серцево-судинною системою і навіть після перенесеного інфаркту. Сердечникам цей напій навіть корисний.

Як пояснила кардіолог Ганна Кореневич на своїй сторінці в Instagram, вживання кави не шкодить судинам.

Однак вживання кави людям з хворобами серця має бути розумним і помірним. А звичка випивати чашку кави вранці навіть корисна - напій сприятливо впливає на головний мозок.

Кофеїн допомагає поліпшити когнітивні здібності та позитивно впливає на судини. Він стимулює дихальні та судинорухові центри в довгастому мозку, підвищує працездатність, стимулює психічну діяльність і вкорочує час реакції.

Також кава допомагає впоратися зі стомлюваністю і сонливістю, покращує мікроциркуляцію, знижує рівень запалення в організмі, яке може спровокувати розвиток атеросклерозу.

За словами кардіолога, відмовляти від улюбленого напою не варто людям з гіпертонією, ішемічними хворобами серця, аритміями та після перенесеного інфаркту.

Вона посилається на дослідження вчених, які перевірили вплив кави на організм пацієнтів з такими захворюваннями.

Тривале спостереження показало, що регулярне вживання 1-2 чашок чорної кави без цукру і вершків має навіть позитивний вплив.

Регулярне вживання чорної кави без цукру знижує ризик розвитку цукрового діабету у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Це стосується і меленої кави, і розчинної.

При додаванні цукру, молока або вершків всі ці корисні якості для сердечників значно знижуються.

Також корисний людям із захворюваннями серця чорний шоколад 70-90% вмісту какао-бобів. Один такий шматочок щодня робить благотворний вплив на обмін холестерину і тонус судин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа правда про каву, яку знають не всі.

А також розповідали про те, що лікар назвала натуральні засоби від болю в горлі.

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