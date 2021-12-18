Найсильніші молитви на день Святого Миколая: виконають найзаповітніші бажання

День Святого Миколая Чудотворця відзначається щорічно 19 грудня. Це святий вважається покровителем всіх страждаючих. Йому моляться про вдале заміжжя, про здоров'я, про успіхи у всіх починаннях, Про захист сім'ї та дітей.
Які молитви на день Святого Миколая вважаються найсильнішими та допоможуть виконати всі ваші бажання – читайте нижче.
Молитва перша
Святителю отче Миколаю, моли Бога за нас!
Великий Угоднику і Святителю Божий Миколаю, Пастирю й Учителю всіх, хто з щирим молінням вдається до Твоєї допомоги.
Ти помагав тим, які до Тебе вдавалися, поможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого.
Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, Ти, Угоднику Божий, подай мені помічну Твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам’ятали про Тебе.
Поблагослови мене Святительською Твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, спастися душі моєї.
Амінь
Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче!
Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду.
Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі та нуждах теперішнього життя: Поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби та несподіваної смерти.
Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности.
Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати Боже милосердя.
Амінь
О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її.
Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти та збережи святими твоїми молитвами від землетрусу наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерти всяку людину охорони.
І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо.
Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими.
Амінь
О святителю Христовий Миколаю!
Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого і Владику.
Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті та в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам.
Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас.
Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших.
Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість, нині, і відпущення гріхів, а душам нашим — повсякчас, і на віки віків.
Амінь
О всесвятий Миколай, угоднику великий Господній, щирий наш заступнику і повсюди у скорботах скорий помічнику!
Поможи мені, грішному й лінивому, у нинішньому цьому житті, ублагай Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів, що їх я вчинив від юности моєї,
в усьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями: і при відході душі моєї, поможи мені, окаянному, умоли Господа Бога,
Творця усіх творінь, визволити мене від повітряних митарств і вічної муки, щоб я завжди славив Отця, і Сина, і Святого Духа і твоє милостиве заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим потрібно прикрасити ялинку, щоб залучити багатство і любов.
А також розповідали про те, чому на день Святого Миколая подарунки кладуть під подушку і в шкарпетки.