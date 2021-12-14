Якими предметами потрібно прикрасити ялинку для залучення багатства і достатку в новому році

Новий 2022 рік – Рік Тигра за східним календарем. Езотерики та астрологи стверджують, що цей рік без ялинки з іграшками та іншими атрибутами свята зустрічати категорично не можна. У святкову ніч все повинно бути яскравим, різнобарвним і з вогниками.

Які предмети повинні бути серед прикрас на вашій новорічній ялинці для залучення достатку і багатства – читайте в матеріалі нижче.

Новорічна ялинка повинна знаходиться на видному місці, де вечорами збираються всі члени сім'ї.

Для зустрічі року Тигра варто замінити штучне дерево на живе. Необов'язково купувати зрубане дерево, це може бути ялинка в горщику, яку після свята можна висадити у дворі або на дачі.

Прикрашати новорічну ялинку потрібно іграшками круглої форми - це позбавить всіх членів сім'ї в майбутньому році від конфліктів і проблем.

Для залучення любові та нових відносин - повісьте на ялинку іграшки у формі сердечок.

Першою іграшкою на ялинці повинна стати зірка, яка надівається на верхівку. А тільки після цього - починайте вішати інші іграшки.

Якщо в процесі прикраси ялинки якась іграшка впала і розбилася - не турбуйтеся.

Поки збираєте шматки - загадайте найпотаємніші бажання. Вони здійсняться відразу після настання нового року.

Щоб поліпшити своє матеріальне становище в новому році - повісьте разом з іграшками на ялинку купюри великого номіналу.

Наряджати та прикрашати ялинку потрібно у компанії всієї родини - це допоможе уникнути конфліктів між рідними в новому році.

Викидати новорічну ялинку або знімати з неї прикраси не можна до 14 січня, Старого Нового року.

Коли почнете прибирати іграшки – не починайте з верхівки. Це може принести невдачі. Її потрібно зняти з ялинки в останню чергу.

Якщо у вас вдома багато новорічних іграшок, і ви не використовуєте все, нові купити все одно потрібно - це допоможе здійснитися бажанням всіх членів сім'ї.

Якщо новорічна ялинка впала сама по собі разом з іграшками, і вони розбилися - погана прикмета.

Перед тим, як викинути новорічну ялинку, відламайте невелику гілочку і сховайте в затишному місці до наступних свят – це забезпечить вам благополуччя на весь рік.

Останню іграшку з новорічної ялинки не прибирайте в коробку. Повісьте її над вхідними дверима - це вбереже від нечистої сили.

На те місце, де стояла новорічна ялинка, поставте крісло або пуфик - так ви зможете ще довго вбирати позитивну енергію.

Постарайтеся, щоб по вашій новорічною ялинкою було багато різних подарунків - це принесе в сім'ю фінансове благополуччя.