А ви знали? Чому на День святого Миколая подарунки кладуть під подушку і в шкарпетки

День святого Миколая - одне з найбільш довгоочікуваних свят для дітей і багатьох дорослих, які досі вірять у диво. Свято відзначається 19 грудня.

У нашому матеріалі читайте про історію цього прекрасного свята, і чому подарунки малюкам кладуть під подушку.

Легенда про Святого Миколая

Згідно з легендою, святий Миколай був багатою людиною і дбав про бідних. Найбільш ймовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох дочок приданим. Згідно з традиціями того часу, дівчата не могли вийти заміж без приданого, а якби їм не вдалося ще й знайти роботу, то єдиним виходом було б стати жінками легкої поведінки.

Микола, на той момент ще не єпископ, дізнавшись про це, вирішив використовувати батьківську спадщину, щоб допомогти біднякам. Кілька ночей поспіль він пробирався до будинку бідуючої сім'ї та кидав у вікно кімнати, де ночували сестри шматок золота - на придане.

До речі, є версія, що підкинутий у вікно мішечок з грошима потрапив в носок, який сушився біля вогню. Тому в західних країнах популярна традиція класти подарунки на святого Миколая в заздалегідь підготовлені шкарпетки біля каміна.

Наслідуючи цей приклад, батьки ховають під подушки дітям подарунки. Малюки ж, вірили, що це подарунки Святого Миколая.

Миколая вважають покровителем дітей (pixabay.com)

Прикмети на День святого Миколая

Існує безліч прикмет і народних обрядів, які здавна було заведено проводити в День Миколи Угодника.

Вважалося, що до свята 19 грудня потрібно встигнути роздати всі борги, щоб майбутній рік приніс в сім'ю добробут.

У День Миколая було заведено миритися і прощати всі образи. Про це говорить і Народна приказка: "На Миколая клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".