10 найпопулярніших українських вишів, куди абітурієнти подали найбільше заяв: хто у рейтингу

Зокрема, у рейтинг 10 найпопулярніших закладів вищої освіти із подавання заяв увійшли:

Національний університет "Львівська політехніка";

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний авіаційний університет;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Державний торговельно-економічний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Також, станом на 9 серпня для вступу до ЗФПО () та ЗВО створено і активовано майже 330 тисяч електронних кабінетів. До того ж подано понад 376 тис. електронних заяв.

Міністр виділяє, що на основі базової середньої освіти подано майже 142 тисячі електронних заяв, а на основі повної загальної середньої освіти - 196,4 тисячі.

Окрім того, для отримання вищої освіти вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста подали майже 39 тисяч електронних заяв.

Зазначається, що за 9 днів від початку реєстрації електронних кабінетів для вступу до магістратури створено понад 57,5 тисяч кабінетів. Однак, подавання заяв розпочнеться 16 серпня.

Додамо, що вперше для безпечного вступу до закладів ФПО у цьому році вступники подавали заяви через особисті електронні кабінети.