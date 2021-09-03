Найпопулярніші автопідстави в Україні: як не стати жертвою шахраїв

В Україні шахраї постійно вигадують нові види автопідстав , розпізнати які не можуть навіть досвідчені водії. Тому щорічно тисячі автолюбителів стають жертвами шахраїв.

Найпопулярніші схеми шахраїв

Уступи дорогу!

Часто зловмисники вдаються до наступної схеми. Автомобіль жертви слідує попереду в лівій смузі руху і йому починають моргати фарами задній автомобіль. Автомобіль таким чином просить нібито пропустити його. Однак, в ньому їдуть зловмисники. Тому коли водій все-таки вирішить перебудовуватися в правий ряд, в нього врізається автомобіль шахраїв.

Пішохід кидається на машину

Ця схема є класичною і найпопулярнішою. Окрім того, таку схему часто можна побачити у фільмах. Зловмисник, прикинувшись звичайним пішоходом, раптом кидається на бампер автомобіля. Також у такій схемі може бути кілька учасників. Один - кидається на машину, інші - виступають в якості свідків.

Популярні схеми шахраїв (фото: pixabay.com)

Збив дитину

Водій, який виїжджає з автостоянки, відчуває удар і чує плач дитини. Як виявляється він нібито збив дитину. Окрім того, на місце прибігають розлючені батьки, починають кричати й погрожувати усіма карами й вдають, що дзвонять в поліцію. В кінці це закінчується вимаганням грошей.

Дзеркало заднього виду

Шахраї такий вид схеми зазвичай застосовують на тісних вулицях, де багато припаркованих автомобілів. Водій відчуває невеликий дотик до машини, але продовжує рух. Його наздоганяє інший автомобіль. Шахрай стверджує, що водій зачепив дзеркало його машини. В кінцевому підсумку вимагають грошову компенсацію.

"Ви в мене в'їхали"

Шахраї таку схему застосовують на світлофорі Зловмисник раптом дає задній хід, врізається в бампер вашого автомобіля, а потім нахабно стверджує, що це ви в нього врізалися.

Популярні схеми шахраїв (фото: freepik)

Оформлення Європротоколу

Коли шахраї створять ДТП, то часто пропонують оформити все по Європротоколу. Однак, також вони пропонують від'їхати в тихе місце, щоб нібито ніхто не заважав і не приїхала поліція.

В результаті довірливому водієві доводиться платити більше, ніж 50 тисяч гривень. Викликати поліцію він вже не може, бо закон забороняє залишати місце ДТП. Тому потрібно бути обачливими з такими діями, і знати закон.

Популярні схеми шахраїв (фото: freepik)

Схеми з дітьми

У наш час зловмисники не бояться використовувати дітей у своїх злочинних схемах. Наприклад, можна побачити поламаний автомобіль, в якому сидить дитина. Або у цього автомобіля закінчився бензин, а у водія немає грошей. Загалом, знаходяться водії з добрим серцем.

У будь-якій ситуації, яка виникла на дорозі потрібно відразу викликати поліцію. Як правило, шахраї, почувши, що їх жертва хоче викликати правоохоронців, відразу зникають.