Самые популярные автоподставы в Украине: как не стать жертвой мошенников
В Украине мошенники постоянно придумывают новые виды автоподстав, распознать которые не могут даже опытные водители. Поэтому ежегодно тысячи автолюбителей становятся жертвами мошенников.
О самых распространенных автоподставах рассказывает Auto.today.
Самые популярные схемы мошенников
Уступи дорогу!
Часто злоумышленники прибегают к следующей схеме. Автомобиль жертвы следует впереди в левой полосе движения и ему начинают моргать фарами задний автомобиль. Автомобиль таким образом просит якобы пропустить его. Однако, в нем едут злоумышленники. Поэтому когда водитель все-таки решит перестраиваться в правый ряд, в него врезается автомобиль мошенников.
Пешеход бросается на машину
Эта схема является классической и самой популярной. Кроме того, такую схему часто можно увидеть в фильмах. Злоумышленник, притворившись обычным пешеходом, вдруг бросается на бампер автомобиля. Также в такой схеме может быть несколько участников. Один - бросается на машину, другие - выступают в качестве свидетелей.
Популярные схемы мошенников (фото: pixabay.com)
Сбил ребенка
Водитель, выезжающий с автостоянки, чувствует удар и слышит плач ребенка. Как оказывается он якобы сбил ребенка. Кроме того, на место прибегают разъяренные родители, начинают кричать и угрожать всеми карами и делают вид, что звонят в полицию. В конце это заканчивается вымогательством денег.
Зеркало заднего вида
Мошенники такой вид схемы обычно применяют на тесных улицах, где много припаркованных автомобилей. Водитель чувствует небольшое прикосновение к машине, но продолжает движение. Его догоняет другой автомобиль. Мошенник утверждает, что водитель задел зеркало его машины. В конечном итоге требуют денежную компенсацию.
"Вы в меня въехали"
Мошенники такую схему применяют на светофоре Злоумышленник вдруг дает задний ход, врезается в бампер вашего автомобиля, а затем нагло утверждает, что это вы в него врезались.
Популярные схемы мошенников (фото: freepik)
Оформление Европротокола
Когда мошенники создадут ДТП, то часто предлагают оформить все по европротоколу. Однако, также они предлагают отъехать в тихое место, чтобы якобы никто не мешал и не приехала полиция.
В результате доверчивому водителю приходится платить больше, чем 50 тысяч гривен. Вызвать полицию он уже не может, потому что закон запрещает покидать место ДТП. Поэтому нужно быть осмотрительными с такими действиями, и знать закон.
Популярные схемы мошенников (фото: freepik)
Схемы с детьми
В наше время злоумышленники не боятся использовать детей в своих преступных схемах. Например, можно увидеть поломанный автомобиль, в котором сидит ребенок. Или у этого автомобиля закончился бензин, а у водителя нет денег. В общем, находятся водители с добрым сердцем.
В любой ситуации, которая возникла на дороге нужно сразу вызвать полицию. Как правило, мошенники, услышав, что их жертва хочет вызвать милицию, сразу исчезают.
Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать водителям о проверке на состояние опьянения.