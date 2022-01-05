Готуємося колядувати: коли потрібно це робити, і кому заборонено
Колядування - одна з цікавих традицій, яка прийшла до нас ще з дохристиянських часів. Колись колядники вихваляли в піснях і сценках сина язичницького Дажбога - Коляду. Зараз колядування присвячене народженню Ісуса Христа, а починати колядувати і носити кутю можна вже на Святвечір 6 січня.
Коли можна і не можна колядувати, кому дозволено це робити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли правильно починати колядувати?
Після того як закінчується традиційна вечеря з 12-ма пісними стравами можна починати колядувати.
Для цього компанія мінімум з трьох чоловік відправляється до будинків сусідів і родичів, щоб порадувати їх колядками і пригостити кутею.
У колядках господарям потрібно бажати багатства, процвітання, щастя. Колядникам вручають за таке подання солодощі та гроші.
Кому можна і не можна колядувати?
На відміну від щедрування і посівання, колядувати можна всім - молодим, літнім, дітям, чоловікам і жінкам.
У групі колядників три головні ролі:
- звіздар - він несе восьмикутну зірку і повинен знати найбільше колядок,
- дзвонар - його дзвіночок повідомляє господарям: "Коляда прийшла",
- міхоноша - він збирає щедрі підношення господарів будинку.
Закінчують обряд вранці 7 січня, після чого вже не можна колядувати, зате можна рождествувати - співати різдвяні пісні.
Після цього естафету приймають вертепи
Це компанії ряджених, які показують міні-сценки.
Учасники вертепу готують свої вистави заздалегідь і розподіляють ролі. До складу вертепу входять обов'язково: Звіздар, Ангел, Пастушки, Три царі, Жид, Сура, Чорт, Смерть, Ірод, Козак, Принцеса, Волхви.
Можуть бути й інші учасники, які потрібно за сценарієм. Обмежень у кількості учасників вертепу зазвичай немає.
Раніше ми писали також, що символізує кожне з 12-ти страв, які подаються на український Святвечір.