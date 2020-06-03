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Притула записав красномовне звернення до росіян і жителів "ЛДНР"

STYLERЖиття    03.06.2020 - 20:54
Притула записав красномовне звернення до росіян і жителів "ЛДНР"
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула записав емоційне звернення

Сергій Притула звернувся до всіх хейтерів з Росії і "ЛДНР" і закликав їх не хвалитися дуже сумнівними "досягненнями" на Донбасі. Український шоумен також висміяв відео російського пропагандиста Олександра Сладкова, який розповідав, як окупанти збили безпілотник ЗСУ "Лелека 100".

Притула також розповів, що збитий безпілотник, про який розповідав Сладков, він особисто купував разом з іншими волонтерами. Своє звернення шоумен записав російською мовою і опублікував його на своєму YouTube-каналі. При цьому він зазначив, що це його перше і останнє російськомовне відео.

Притула звернувся до росіян і жителів "ЛДНР" (відео: YouTube)

Притула відповів Сладкову на порівняння вартості українського безпілотника і протитанкової керованої ракети з ціною російського автомобіля Lada Priora. Волонтер заявив, що ці машини "г*вно", а наші ракети – це круто, і у нас їх багато.

При цьому безпілотник вартістю 10 тисяч доларів був збитий з ЗРК "ОСА", який коштує 50 тисяч доларів

"Ви пачкою за 50 тисяч доларів збили мою пачку в 10 тисяч доларів. Такий обмін 1:5 мене влаштовує", - зазначив Притула.

Він також пояснив різницю між загиблими з двох сторін. Притула підкреслив, що коли вбивають нашого солдата, то його в останню дорогу проводжає все місто чи село, а коли гине їх солдат, то його "тихенько закопують, як собаку". При цьому родичів убитих змушують мовчати.

Крім того, він розповів про те, що поранених з тієї сторони засилають в похмурі лікарні без держпідтримки. А поранені захисники України відправляються на реабілітацію до Німеччини, Чехії, США, Канади та Ізраїлю.

Нагадаємо, Притула розповів про орден від Зеленського.

Раніше Притула розповів, буде претендувати на посаду мера Києва.

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Автор: Styler

Теги Новини України Сергій ПритулаДНР
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