Google закрывает популярное приложение. Что делать пользователям?
Компания Google объявила о предстоящем закрытии программы Google Podcasts. Это событие запланировано на 2024 год в рамках более широкого перехода пользователей на YouTube Music.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube Blog.
Перед окончанием поддержки Google Подкастов пользователям откроют доступ к утилите для быстрого переноса данных. Если пользователи не захотят переходить в YouTube Music, они смогут загрузить OPML-файл, содержащий полный список подписок, и загрузить его в новое приложение, если оно поддерживает такой импорт подписок.
Ранее Google также объявила о возможности добавления подкастов к YouTube Music через RSS. Если аудиозапись доступна только в Apple Music и Spotify, с помощью RSS вы все равно сможете добавить выпуски в YouTube Music - причем новые эпизоды будут подгружаться автоматически.
Google Podcasts скоро не станет (фото: Google Blog)
Похоже, Google пытается привлечь больше пользователей к YouTube Music, убеждая их перейти со старых сервисов. Так уж было при закрытии Google Play Music в 2020 году, но с подкастом не все так просто.
До недавнего времени YouTube Music вообще не поддерживал подкасты, а пользователи хотели слушать и смотреть истории на самом YouTube, а не в отдельном сервисе Google Подкасты.
Если Apple не изменит свою политику, то в следующем году останется единственным крупным игроком рынка, не совмещающим сервисы музыки и подкастов.
К слову, в программах Spotify, Amazon Music и Pandora доступны оба типа контента.
Читайте также, что такое Emoji Kitchen в поисковике Google.
А еще у нас есть материал о том, как YouTube ввел искусственный интеллект в редактор видео.