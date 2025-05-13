Samsung официально представила сверхтонкий Galaxy S25 Edge: чем он удивит пользователей

В этом году Samsung делает ставку не только на мощь, но и на изящество. Помимо флагманов Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, компания официально представила новую модель - Galaxy S25 Edge, которая отличается особенно тонким корпусом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Что известно о Galaxy S25 Edge

Технические характеристики и особенности

Galaxy S25 Edge - это не просто тонкий корпус. Несмотря на толщину всего 5,8 мм, в устройстве установлен мощнейший чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти и увеличенная система охлаждения с испарительной камерой.

На борту - новейшая оболочка Samsung One UI 7 на базе Android 15.

Дисплей и защита

Экран - 6,7-дюймовый QHD+ AMOLED, аналогичный модели S25+. Но защитное стекло - новейшее Gorilla Glass Ceramic 2 от Corning, устойчивое к падениям. Оно заменило более привычное Gorilla Glass Victus 2.

Камеры

Смартфон получил основную камеру на 200 МП, что впервые для моделей вне серии Ultra. Однако из-за тонкого корпуса пришлось отказаться от телеобъектива с оптическим зумом - вместо него предлагается цифровое приближение до 10x.

Интересно, что в S25 Edge улучшена поддержка видеосъемки в формате Samsung Log, включая широкий динамический диапазон и селфи-камеру.

Samsung Galaxy S25 Edge (фото: Samsung)

Корпус и материалы

Устройство собрано в титановом корпусе (вместо алюминия, как у других моделей), и при весе 163 грамма ощущается прочным и премиальным. Это почти тот же вес, что и у базового S25, но при этом дисплей у Edge - как у S25+.

Разумеется, смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Батарея и зарядка

Главный вопрос: как такая тонкость сказалась на автономности? Батарея здесь на 3 900 мА/ч - чуть меньше, чем у S25 (4 000 мА/ч), и заметно меньше, чем у S25+ (4 900 мА/ч). Samsung заявляет, что по времени работы Edge находится между S24 и S25.

Поддерживается 25-ваттная проводная зарядка и 15-ваттная беспроводная, а также функция обратной беспроводной зарядки для других гаджетов.

Galaxy S25 Edge доступен в трех премиальных оттенках: Titanium Silver (титановое серебро), Titanium Jetblack (титановый черный), Titanium Icyblue (титановый ледяной синий).

Cмартфон доступен в двух вариантах: