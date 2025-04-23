Samsung готовит Galaxy Z Fold 7. Чего ожидать от будущего складного флагмана

Samsung активно работает над Galaxy Z Fold 7 - преемником своего флагманского складного смартфона. Новинка станет тоньше, мощнее и, возможно, получит камеру с рекордным разрешением.

О том, чего стоит ожидать от Galaxy Z Fold 7, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Будет ли Samsung Galaxy Z Fold 7?

Вполне очевидно, что Samsung серьезно инвестирует в серию Galaxy Z Fold. С 2019 года компания выпустила шесть основных моделей и одну специальную версию Fold. Хотя в будущем внимание Samsung может частично сместиться на смартфоны с разворачивающимися экранами, сомнений в том, что складные устройства останутся ключевым приоритетом южнокорейского гиганта, практически нет.

Даже если такой смартфон появится в 2025 году (о чем ходят слухи), он вряд ли заменит линейку Fold - по крайней мере, в ближайшее время.

Дополнительные основания верить в существование Galaxy Z Fold 7 появились после сообщений от KED Global: глава мобильного подразделения Samsung Т.М. Ро (TM Roh) заявил, что хочет, чтобы Fold 7 стал еще тоньше.

Уже в декабре стало известно, что устройству присвоен номер модели SM-F966. А в апреле издание The Bell сообщило, что Samsung Display начала производство экранов для новой модели Fold. Учитывая это, можно с большой долей уверенности сказать, что Galaxy Z Fold 7 действительно готовится к выпуску.

Когда выйдет Samsung Galaxy Z Fold 7?

Вот даты релизов предыдущих моделей:

Galaxy Z Fold 6 - 24 июля 2024

Galaxy Z Fold 5 - 11 августа 2023

Galaxy Z Fold 4 - 25 августа 2022.

Samsung придерживалась августовских релизов с момента выпуска Galaxy Z Fold 3. Однако Fold 6 вышел на месяц раньше, в июле - вероятно, из-за желания использовать внимание к Олимпиаде. Останется ли Fold 7 в этом же временном окне - неизвестно, но скорее всего его стоит ожидать летом 2025 года.

Характеристики и особенности Galaxy Z Fold 7

Дизайн

Когда в 2024 году Samsung выпустила Galaxy Z Fold Special Edition в Южной Корее, многие предположили, что Fold 7 может получить аналогичный дизайн. Однако аналитик дисплеев Росс Янг заявил, что Fold 7 не будет похож на эту спецверсию.

Первые изображения Galaxy Z Fold 7 были опубликованы инсайдером OnLeaks и изданием Android Headlines. Судя по рендерам, Fold 7 будет выглядеть почти как Fold 6, но с важным отличием: он станет еще тоньше.

Согласно утечкам, Samsung уберет цифровизатор, чтобы достичь меньшей толщины. Ожидается, что в закрытом состоянии устройство будет иметь толщину 9,5 мм (включая блок камер), а в раскрытом - 4,5 мм. Для сравнения, Fold 6 - 12,1 мм в сложенном виде и 5,6 мм в открытом.

Предполагаемый дизайн Samsung Galaxy Z Fold 7 (фото: Android Headline)

Экраны

Ожидается, что внутренний экран будет 8,2 дюйма, а внешний - 6,5 дюйма. Размеры устройства в раскрытом состоянии, по данным утечки, составят 58,4 x 143,1 x 4,5 мм. Росс Янг ранее заявлял, что размеры экранов будут такими же, как у Fold SE, однако новые данные указывают, что внутренний дисплей может быть немного больше.

Характеристики

Как и Fold 6, который оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy Z Fold 7, по информации Android Headlines, получит более мощный процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, который также ожидается в Galaxy S25. Помимо этого апгрейда, Fold 7, похоже, сохранит многие особенности Fold 6. Емкость аккумулятора останется прежней - 4 400 мА/ч, без изменений. Согласно базе китайского регулятора 3C, скорость проводной зарядки тоже сохранится - 25 Вт.

Что касается камер, ожидается, что устройство снова получит тройную основную камеру, камеру под экраном и фронтальную камеру. Однако есть информация об одном важном обновлении - основная камера станет 200 МП, в отличие от 50 МП у Fold 6.

Остальные параметры останутся прежними: ультраширокоугольная камера на 12 МП, телеобъектив на 10 МП, камера под экраном на 4 МП и фронтальная камера на 10 МП. Эти данные подтвердил и портал GalaxyClub, указав, что подэкранная камера получила некое улучшение, подробности которого пока неизвестны.

Функции

Пока что не так много информации о новых функциях, которые могут появиться в Galaxy Z Fold 7. Однако по данным SamMobile, устройство может выйти с оболочкой One UI 8, чтобы компенсировать медленный запуск One UI 7.

Поскольку релиз Android 16 ожидается в июне или июле, этот слух кажется вполне правдоподобным.

Аксессуары

Samsung, похоже, готовит для Galaxy Z Fold 7 интересные аксессуары. Один из самых неожиданных слухов связан с костной проводимостью звука: инсайдер Ice Universe утверждает, что компания представит беспроводные наушники с открытым звуком, которые передают звук через кость, а не через традиционные вставки в ухо. Эти наушники носят кодовое имя “Able”.

Ice Universe утверждает, что компания представит беспроводные наушники с открытым звуком (фото: Android Headline)

Также Samsung может представить новый опыт работы с S Pen. Как уже упоминалось, компания, возможно, откажется от цифровизатора, чтобы сделать Fold 7 тоньше. Это делает использование текущей технологии пера (на основе электромагнитного резонанса, EMR) невозможным.

По данным ET News, компания рассматривает переход на альтернативную технологию - активную электростатику (AES). Однако у этого решения есть минусы: стилус будет толще и потребует зарядки. Встроить его в корпус Fold 7 не получится, но Samsung может выпустить специальный чехол с отсеком для пера.

Наконец, Ice Universe также показал изображения защитных пленок для экрана Fold 7. Одна из них - стандартная, а вторая - с приватным фильтром. Судя по снимкам, у Fold 7 будут прямоугольные углы.

Защитные пленки для экрана Fold 7 (фото: Ice Universe)

Какая может быть цена Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 6 - 1 899 долларов

Galaxy Z Fold 5 - 1 799 долларов

Galaxy Z Fold 4 - 1 799 долларов.

Несмотря на множество утечек по Fold 7, цена устройства все еще остается тайной. В то время как уже есть слухи о стоимости Flip 7, цена Fold 7 пока не раскрыта.

В 2024 году Samsung увеличила цену на Fold на 100 долларов - до 1 899 долларов. Маловероятно, что компания снизит цену. Более того, в условиях тарифной войны Samsung может даже поднять цену в США. Тем не менее, наиболее вероятно, что она останется на уровне 1 899 долларов.