RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самовольное оставление части: в каком случае военному ничего "не светит" за нарушение

Когда военный может самовольно покинуть часть (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

За самовольное оставление части военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Но есть один случай, когда за это нарушение солдату ничего "не светит".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Лихачева в Facebook.

В каком случае можно самовольно покинуть воинскую часть

По словам адвоката, военному не угрожает наказание за самовольное оставление части в том случае, если он покинул ее с целью медицинского лечения, в предоставлении которого командир ему отказал. Если же солдат покинул часть безосновательно, то его ждет уголовная ответственность.

"Если, например, военнослужащему отказывают в медицинской помощи, он покинул воинскую часть с целью получения стационарного лечения, часто такие дела закрывают в отсутствие состава преступления. Но это не значит, что военный может самостоятельно уехать лечиться дома", - добавил Лихачев.

Также он отметил, что дни пребывания на стационарном лечении не включаются в дни самовольного ухода из воинской части. Однако, об этом надо обязательно предупреждать командиров и ТЦК, чтобы не прекращалась служба и командир не подавал обращения в Государственное бюро расследований. Иначе солдат будет иметь неприятности.

При каких условиях наказывают за самовольное оставление части

Для срочника ответственность за самовольное оставление части наступает, когда военный оставил службу сроком более 3 дней.

Для военнослужащих по контракту уголовная ответственность наступает, когда количество дней самовольного ухода из части превышает 10 дней. В случае, когда это повторное оставление у контрактника, то ответственность наступает после трех суток.

Согласно части 5 статьи 407 УКУ, самовольное оставление воинской части или неявка на службе без уважительной причины продолжительностью более 3 суток грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее мы писали о том, какие изменения в законе о мобилизации приведут к массовым задержаниям.

Читайте также о 4 коварных вопросах от полиции, на которые лучше не отвечать водителям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине