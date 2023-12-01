"Будут тотальные задержания". Юрист прокомментировал новый законопроект о мобилизации

В Украине недавно зарегистрировали законопроект, предусматривающий мобилизацию на ротационной основе до 30% от личного состава правоохранителей. Если он вступит в действие, то это может повлечь за собой волну полицейского произвола и тотального задержания "уклонистов", считает адвокат Роман Симутин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео адвоката в YouTube .

Как это повлияет на процесс мобилизации

"Неделю назад зарегистрировали законопроект №10209, которым предусмотрели возможность мобилизации на ротационной основе до 30% от личного состава правоохранителей. То есть из 160 000 силовиков мобилизуют почти 50 000", - говорит юрист.

По словам адвоката, решение о ротации будет приниматься совместно с Генштабом и правоохранительным органом. То есть от руководителя подразделения, отдела, главка будет зависеть, кто из его подчиненных поедет на ротацию. А критерии отбора, чтобы остаться, будут лояльность, выполнение показателей и указаний, считает адвокат.

"Будешь варнякать, что нужно руководствоваться законом, а не указаниями - пойдешь на ротацию. Не будешь давать рабочих показателей, например, по количеству админпротоколов и штрафов - пойдешь на ротацию. Игнорируешь указания по задержанию уклонистов - займешь их место в армии. Но самым худшим может быть то, что начнется вал заказных дел", - заявляет Симутин.

Какими будут последствия для общества

Адвокат отмечает, что имеет два объяснения, почему хотят принять этот закон.

"Законопроект подали для возможного давления на правоохранителей, чтобы заставить давать показатели и выполнять незаконные указания, но постоянно будут откладывать принятие. Такая "висячая морковка", - говорит юрист.

Второй причиной, почему создали этот законопроект, может быть то, что депутаты намерены на самом деле принять закон и "убить двух зайцев". То есть этим решением они выполнят запрос общества относительно отправки на фронт стражей порядка и оставят тех, кто всегда выполнит любые указания.

"Независимо от финального сценария - это будет иметь негативные последствия для общества. Ведь полицейским придется доказывать свою эффективность и незаменимость перед начальством. И если протоколы за пьянку и штрафы и сейчас клепают без соблюдения процедур, то потом это явление станет массовым", - говорит. Симутин.

Также отмечает, что если полицейские сейчас пытаются дистанцироваться от задержаний так называемых уклонистов, понимая незаконность своих действий, то вскоре это снова станет системным явлением.