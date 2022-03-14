В Росії виклали букву Z з дитсадівців та "голубів миру": епічне відео
В Росії пропаганда війни насаджується ледь не з молоком матері. Нещодавно в соцмережах спливло відео, на якому дітлахів в садочку під патріотичну пісню вишикували в символ вбивць - букву Z.
Як це було, дивіться нижче в матеріалі Styler.
На кадрах видно, що дітлахи з триколорними прапорами та білими "голубами миру" з паперу підтанцьовують під пісню Газманова "Вперед, Россия".
Після чого дітлахи дитсадівського віку вишиковуються буквою Z.
Судячи з ігрових майданчиків, відбувається дійство на території дитячого садка. Де саме - не повідомляється.
Тим часом в Україні від рук "миротворців" загинуло вже 90 дітей...
Зазначимо, що в РФ букви Z і V пропагандою підносяться як символи миру. Зокрема, 8 березня зірки провели концерт за гаслами "Vерим и ждем" і "МыZaМир". Там взяли участь Григорій Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Вікторія Дайнеко, Володимир Пресняков, Олександр Маршал, дует "Непара", група "Земляни", "Фабрика" і "Блєстящие".
В ЗСУ ж українцям пояснили, що буква Z означає "сухопутні війська", а буква V - "морських піхотинців".
Раніше ми писали, про російських зірок, які підтримали вбивство Путіним українців.
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