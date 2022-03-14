ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Росії виклали букву Z з дитсадівців та "голубів миру": епічне відео

Новость на русском →
Росія, Понеділок 14 березня 2022 14:35
В Росії виклали букву Z з дитсадівців та "голубів миру": епічне відео Колаж РБК-Україна: В Росії виклали букву Z з дитсадівців та "голубів миру"
Автор: Світлана Мащенко

В Росії пропаганда війни насаджується ледь не з молоком матері. Нещодавно в соцмережах спливло відео, на якому дітлахів в садочку під патріотичну пісню вишикували в символ вбивць - букву Z.

Як це було, дивіться нижче в матеріалі Styler.

На кадрах видно, що дітлахи з триколорними прапорами та білими "голубами миру" з паперу підтанцьовують під пісню Газманова "Вперед, Россия".

Після чого дітлахи дитсадівського віку вишиковуються буквою Z.

Судячи з ігрових майданчиків, відбувається дійство на території дитячого садка. Де саме - не повідомляється.

Тим часом в Україні від рук "миротворців" загинуло вже 90 дітей...

Зазначимо, що в РФ букви Z і V пропагандою підносяться як символи миру. Зокрема, 8 березня зірки провели концерт за гаслами "Vерим и ждем" і "МыZaМир". Там взяли участь Григорій Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Вікторія Дайнеко, Володимир Пресняков, Олександр Маршал, дует "Непара", група "Земляни", "Фабрика" і "Блєстящие".

В ЗСУ ж українцям пояснили, що буква Z означає "сухопутні війська", а буква V - "морських піхотинців".

Раніше ми писали, про російських зірок, які підтримали вбивство Путіним українців.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
Російські зірки, які підтримали вбивство Путіним українців: хто вони, і як їх можуть покарати
Російські зірки, які підтримали вбивство Путіним українців: хто вони, і як їх можуть покарати