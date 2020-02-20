Літак з українцями з Уханя був змушений терміново залетіти в Київ: названа причина (відео)

Евакуйованих українців з Уханя повинні були доставити літаком під Київ - аеропорт "Бориспіль" офіційно називався пунктом призначення для борти з Китаю. Проте відбулися зміни в планах і пілоти у підсумку після короткої зупинки біля столиці направили спеціальний рейс до Харкова.

Очікувалося, що борт з Уханя повинен був приземлитися в "Борисполі" о 8:00, але, згідно з даними онлайн-радара, близько двох годин кружляв на стику Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей, "нарізавши" в небі дев'ять кіл.

Біля початку десятого "Боїнг 737" з евакуйованими громадянами все-таки перестав літати по колу, і о 08:45 приземлився в повітряній гавані "Бориспіль" на термінову коротку дозаправку. Після чого знову піднявся в небо і полетів у бік Харкова.

Як пояснив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, вранці борт не зміг приземлиться в місті через погані погодні умови - був туман.

Всі 48 українців та 29 іноземців перед вильотом з Уханя пройшли медично-санітарний контроль, за результатами якого чотирьом громадянам - 3 з України і 1 з Казахстану - не дозволили піднятися на борт. Під час польоту всім міряли температуру, а в салоні через ряди встановили захисну плівку - щоб убезпечити екіпаж. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Евакуація українців з китайського Уханя (Фото: скріншот)

У "Борисполі" евакуйованих вранці чекали медики. І в київському, й у харківському аеропортах були помічені "швидкі", медики та рятувальники. Але літак завис у небі і кружляв між областями на висоті 11 кілометрів. Пізніше у МВС пояснили, що літак повинен був приземлитися в Харкові, але через туман "намотував" віражі, а до Києва попрямував тому, що паливо закінчувалося.

У "Борисполі" ніхто з евакуйованих не залишав літак. Люди змогли прочитати новини (з'явився інтернет) про акції протесту місцевих жителів у Нових Санжарах під Полтавою через страху перед коронавірусом, і у деяких ейфорія від повернення на батьківщину змінилася розчаруванням.

"Який жах! В інших країнах такого не було?", - написала в мережі одна з евакуйованих українок.

Евакуйовані з китайського Уханя в літаку (Фото з Facebook-сторінки Олександра Махова)

Додамо, що разом з громадянами в літаку летів журналіст Олександр Махов, який супроводжував евакуацію з китайського Уханя.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідник, пілоти і медики - волонтери, полетіли забирати своїх. Тому що Україна своїх не кидає. Ганьба. Все в нормі, до речі", - написав він у своєму Facebook.

Відео: Евакуація українців з Уханя - чому літак "нарізав круги в небі над Україною і залітав у Київ