Літак США здійснив екстрену посадку в Одесі: що сталося

Літак США здійснив екстрену посадку в Одесі (ілюстративне фото: canva.com)

У судна відмовив один з чотирьох двигунів

В Одесі 30 вересня у другій половині дня літак ВПС США здійснив екстрену посадку в аеропорту Одеси. Про жертви та постраждалих в результаті інциденту не повідомляється. На поточний момент в літаку проводиться ремонт. Про це повідомляє "Думська".

Військово-транспортний літак ВПС США здійснив вимушену посадку в одеський аеропорт. За даними ЗМІ, літак C-130 Hercules вилетів до Одеси з американську базу Рамштайн, розташованої в Німеччині. Під час польоту у судна відмовив один з чотирьох двигунів. Зараз проводиться ремонт транспортного засобу.

Літаків США здійснив екстрену посадку в Одесі (фото: Думська)

Відзначається також, що цей же літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценізація вторгнення, що відбулася 6 липня 2019 року, зібрала всіх глав держав антигітлерівської коаліції, окрім Путіна.

Тоді на машину нанесли так звані "смуги вторгнення" — білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласів C-47, який викидав парашутистів на французьку землю.

Раніше РБК-Україна писало, що "чорні ящики" військового літака Ан-26, який розбився 25 вересня в Чугуєві, вже розшифровані. До цього влада закликала опублікувати результат розшифровки.

Нагадаємо, що раніше, 29 вересня, у Чорному морі Корабельно-катерна група Військово-морських сил Збройних сил України провела спільні навчання типу PASSEX з американським есмінцем Roosevelt. Вони відпрацювали низку завдань з підвищення взаємосумісності за стандартами НАТО.