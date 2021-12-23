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Військовий облік для жінок - це не призов на службу, - командування Сухопутних військ

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 15:16
Військовий облік для жінок - це не призов на службу, - командування Сухопутних військ Фото: Україна вводить обов'язковий військовий облік для жінок (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Військовий облік для жінок в Україні не означає, що їх призиватимуть на службу. Тим більше, що на сьогодні нікого без згоди не беруть на військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Хочу звернути увагу на те, що взяття на військовий облік жінок-військовозобов'язаних, це не призов на військову службу. Це абсолютно дві різні категорії, і сьогодні ніхто нікого не прибуває на військову службу без їх згоди", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких мають стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Йдеться про медиків, фінансистів, бухгалтерів, менеджерів і представниць інших професій.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Військовий облік жінок в Україні: кого це стосується і що відомо про процедуру".

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Міністерство оборони України
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