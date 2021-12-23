Військовий облік для жінок - це не призов на службу, - командування Сухопутних військ

Військовий облік для жінок в Україні не означає, що їх призиватимуть на службу. Тим більше, що на сьогодні нікого без згоди не беруть на військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Хочу звернути увагу на те, що взяття на військовий облік жінок-військовозобов'язаних, це не призов на військову службу. Це абсолютно дві різні категорії, і сьогодні ніхто нікого не прибуває на військову службу без їх згоди", - зазначив він.