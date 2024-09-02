"Сами в шоке". Семья Мирошниченко отвела дочерей в первый класс (видео)

Ведущий Тимур Мирошниченко вместе со своей женой, адвокатом и блогером Инной отвели в первый класс своих деток: 6-летнюю Мию и 8-летнюю приемную дочь Ангелину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram пары.
Так, для дочерей звездных супругов начался новый этап в жизни - первый класс.
Тимур и Инна признаются: они до сих пор не верят, что их дети уже такие взрослые.
"Мы родители первоклассниц! Сами в шоке!", - говорится в посте знаменитостей.
Судя по ролику, Мия и Ангелина будут учиться в билинговой школе (образовательное учреждение, которое предлагает обучение на двух языках на протяжении всего учебного плана, - Прим.ред).
Пользователи сети поздравляют семью с праздником и желают деткам приятных и теплых одноклассников.
Напомним, что Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают четырех детей. Среди них - биологический сын Марка и дочь Мия. Летом 2023 года пара усыновила мальчика по имени Марсель. 26 мая 2024 года стало известно, что семья пополнилась приемной дочерью Ангелиной.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Ранее Инна Мирошниченко тронула мечтой названной дочери Ангелины.
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