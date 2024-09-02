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"Сами в шоке". Семья Мирошниченко отвела дочерей в первый класс (видео)

Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий Тимур Мирошниченко вместе со своей женой, адвокатом и блогером Инной отвели в первый класс своих деток: 6-летнюю Мию и 8-летнюю приемную дочь Ангелину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram пары.

Так, для дочерей звездных супругов начался новый этап в жизни - первый класс.

Тимур и Инна признаются: они до сих пор не верят, что их дети уже такие взрослые.

"Мы родители первоклассниц! Сами в шоке!", - говорится в посте знаменитостей.

Судя по ролику, Мия и Ангелина будут учиться в билинговой школе (образовательное учреждение, которое предлагает обучение на двух языках на протяжении всего учебного плана, - Прим.ред).

 

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют семью с праздником и желают деткам приятных и теплых одноклассников.

  • Вітаємо дівчаток і вас, батьки. Ваша родина- наше натхнення
  • Ви чарівні батьки. Бажаю їм лише успіху і щоб усе вийшло. Ви дали Марселю і Ангеліні щасливий 2-й шанс на прекрасне майбутнє. Вірю в усіх вас
  • Легкої, радісної, цікавої подорожі вам
  • Легкого страту і успішного навчального року вашим дівчаткам!

Напомним, что Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают четырех детей. Среди них - биологический сын Марка и дочь Мия. Летом 2023 года пара усыновила мальчика по имени Марсель. 26 мая 2024 года стало известно, что семья пополнилась приемной дочерью Ангелиной.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

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