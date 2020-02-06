Неймовірна афера з машинами в Києві: всі подробиці шахрайства

Шахрайство з автомобілями (Колаж РБК-Україна)

У поліцію звернувся чоловік, який виявив близнюка свого автомобіля

Шахраї в Україні регулярно вигадують нові способи обдурити громадян і отримати матеріальну вигоду. Нещодавно в Києві розкрили аферу з автомобілями – шахраї підробляють документи викрадених машин і продовжують на них роз'їжджати.

Як розповіли в прес-службі Головного управління Національної поліції міста Києва, до них звернувся чоловік, який на бульварі Дружби народів виявив автомобіль Audi, повністю ідентичний своєму.

Машина була точно такої ж моделі, кольору і навіть держномери іномарок повністю збігалися. Житель столиці відразу викликав на місце інциденту патрульних поліціянтів.

"На місці події правоохоронці поспілкувалися із заявником, а також опитали водія підозрілої машини. Чоловік надав документи, проте при перевірці поліціянти запідозрили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Також при огляді транспорту правоохоронці виявили, що на кузові відсутні номери агрегатів", - повідомили в поліції.

Власником машини-близнюка виявився 28-річний місцевий житель. Він розповів, що Audi успадкував від свого покійного батька і йому невідомі обставини покупки даного автомобіля.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Автомобіль та документи відправлять на перевірку. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

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