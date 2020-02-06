ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Неймовірна афера з машинами в Києві: всі подробиці шахрайства

STYLERЖиття    06.02.2020 - 16:27
Неймовірна афера з машинами в Києві: всі подробиці шахрайства
Шахрайство з автомобілями (Колаж РБК-Україна)

У поліцію звернувся чоловік, який виявив близнюка свого автомобіля

Шахраї в Україні регулярно вигадують нові способи обдурити громадян і отримати матеріальну вигоду. Нещодавно в Києві розкрили аферу з автомобілями – шахраї підробляють документи викрадених машин і продовжують на них роз'їжджати.

Як розповіли в прес-службі Головного управління Національної поліції міста Києва, до них звернувся чоловік, який на бульварі Дружби народів виявив автомобіль Audi, повністю ідентичний своєму.

Машина була точно такої ж моделі, кольору і навіть держномери іномарок повністю збігалися. Житель столиці відразу викликав на місце інциденту патрульних поліціянтів.

"На місці події правоохоронці поспілкувалися із заявником, а також опитали водія підозрілої машини. Чоловік надав документи, проте при перевірці поліціянти запідозрили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Також при огляді транспорту правоохоронці виявили, що на кузові відсутні номери агрегатів", - повідомили в поліції.

Власником машини-близнюка виявився 28-річний місцевий житель. Він розповів, що Audi успадкував від свого покійного батька і йому невідомі обставини покупки даного автомобіля.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Автомобіль та документи відправлять на перевірку. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

У Києві виявили автомобіль-двійник - всі деталі афери

У київських кафе орудують досвідчені шахраї: відео зі схемою обману 7000 грн "за манікюр": шахраї нахабно крадуть гроші з карт українців
Новини України мошенничествоАфера
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся