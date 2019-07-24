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Найбільш холодна країна в Європі: синоптик шокувала прогнозом погоди

STYLERЖиття    24.07.2019 - 11:57
Найбільш холодна країна в Європі: синоптик шокувала прогнозом погоди
Погода в Україні (УНІАН)

Погода в Україні у четвер стане розчаруванням для жителів багатьох областей

Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде самою прохолодною в Європі, так як у багатьох країнах очікується підвищення температури повітря до +40 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в західній Європі в четвер буде дуже жарко, у Франції температура повітря сягатиме +40 градусів, і навіть в північних країнах, Фінляндії і Швеції очікується до +28 градусів. А ось в Україні буде набагато прохолодніше і частину країни накриє дощами, зливами і грозами.

"У четвер в Україні короткочасні дощі пройдуть на Півночі, Сході та в Центрі. На Заході очікуються дощі локальними центрами і незначні. У південній частині України завтра передбачається суха і сонячна погода. Температура повітря вдень у четвер буде коливатися в межах +22 +26 градусів, на півдні +25 +29 градусів", - повідомила Діденко.

Найбільш холодна країна в Європі: синоптик шокувала прогнозом погоди

Карта погоди на 25 липня

У Києві в четвер очікується гроза, а температура повітря буде комфортною.

"В Києві 25-го липня можливі короткочасний дощ і гроза. Швидше – вдень, вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців чекає період затяжних дощів і похолодання.

А також розповідали про те, де істотно зіпсується погода і накриє грозовими дощами і зливами.

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