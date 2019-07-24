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Самая прохладная страна в Европе: синоптик шокировала прогнозом погоды

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 11:57
Самая прохладная страна в Европе: синоптик шокировала прогнозом погоды
Погода в Украине (УНИАН)

Погода в Украине в четверг станет разочарованием для жителей многих областей

Погода в Украине в четверг, 25 июля, будет самой прохладной в Европе, так как во многих странах ожидается повышение температуры воздуха до +40 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в западной Европе в четверг будет очень жарко, во Франции температура воздуха будет достигать +40 градусов, и даже в северных странах, Финляндии и Швеции ожидается до +28 градусов. А вот в Украине будет намного прохладнее и часть страны накроет дождями, ливнями и грозами.

"В четверг в Украине кратковременные дожди пройдут на Севере, Востоке и в Центре. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и незначительные. В южной части Украины завтра предполагается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах +22 +26 градусов, на юге +25 +29 градусов", - сообщила Диденко.

Самая прохладная страна в Европе: синоптик шокировала прогнозом погоды

Карта погоды на 25 июля

В Киеве в четверг ожидается гроза, а температура воздуха будет комфортной.

"В Киеве 25-го июля вероятны кратковременный дождь и гроза. Скорее – днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течении дня достигнет +25 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев ждет период затяжных дождей и похолодания.

А также рассказывали о том, где существенно испортится погода и накроет грозовыми дождями и ливнями.

Надвигается жуткая погода: большую часть Украины накроют сильные грозы и ливни В Украину идет очередное похолодание
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