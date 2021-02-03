Де найдешевша і найдорожча сільгоспземля в Україні (інфографіка)

В Україні більша частина землі належить до ділянок сільськогосподарського призначення - за статистикою це 42,7 млн га, тобто понад 70% всієї землі в країні. При цьому йдеться про дуже родючі ґрунти, адже чорноземи становлять близько 40% с/г землі.
Експерти Держгеокадастру провели нормативну грошову оцінку сільгоспземлі в Україні, результати якої показали, в яких регіонах найдешевша і найдорожча рілля. Про це передає Kurkul.
Зазначається, що таку оцінку землі використовують для розрахунку земельного податку, визначення розміру державного мита та орендної плати за ділянки.
Дані про вартість с/г землі станом на початок 2021 року в різних областях країни також були представлені в інфографіці.
Регіони, де вартість ріллі за гектар перевищує 30 тисяч гривень, розташувалися в рейтингу так:
В окупованому Криму вартість сільськогосподарської землі визначили в розмірі 26 005 гривень за гектар
Найдешевша земля в Україні виявилася в Житомирській області, де гектар оцінили у 21 411 гривень.
Скільки коштує сільгоспземля в Україні - інфографіка (фото: kurkul.com)
Раніше ми розповідали, хто після відкриття в Україні ринку землі зможе отримати її безкоштовно.
Нагадаємо, що Верховна Рада 31 березня 2020 року схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши на першому етапі розмір володіння 100 га для фізосіб.