Где самая дешевая и дорогая сельхозземля в Украине (инфографика)

В Украине большая часть земли относится к участкам сельскохозяйственного назначения - по статистике это 42,7 млн га, то есть более 70% всей земли в стране. При этом речь идет об очень плодородной почве, ведь черноземы составляют около 40% с/х земли.
Эксперты Госгеокадастра провели нормативную денежную оценку сельхозземли в Украине, результаты которой показали, в каких регионах самая дешевая и дорогая пашня. Об этом передает Kurkul.
Отмечается, что такую оценку земли используют для расчета земельного налога, определение размера государственной пошлины и арендной платы за участки.
Данные о стоимости с/х земли по состоянию на начало 2021 года в разных областях страны также были представлены в инфографике.
Регионы, где стоимость пашни за гектар превышает 30 тысяч гривен, расположились в рейтинге так:
В оккупированном Крыму стоимость сельскохозяйственной земли определили в размере 26 005 гривен за гектар.
Самая дешевая земля в Украине оказалась в Житомирской области, где гектар оценили в 21 411 гривен.
Сколько стоит сельхозземля в Украине - инфографика (фото: kurkul.com)
Ранее мы рассказывали, кто после открытия в Украине рынка земли сможет получить ее бесплатно.
Напомним, что Верховная Рада 31 марта 2020 года одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив на первом этапе размер владения 100 га для физлиц.