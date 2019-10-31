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Найбагатша співачка України показала сімейне гніздечко: весь Дубай викупила (відео)

STYLERПерсони    31.10.2019 - 17:55
Найбагатша співачка України показала сімейне гніздечко: весь Дубай викупила (відео)
Камалія показала розкішний особняк (Фото: колаж РБК-Україна)

Чоловік артистки зізнався, що у них в сім'ї матріархат

Співачка Камалія, яку називають найбагатшою виконавицею України, показала розкішний особняк, в якому живе зі своїм чоловіком та доньками-двійнятами. Дружина британсько-українського бізнесмена і мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура зізналася, що займалася дизайном будинку сама. Про це пише журнал Viva!, для якого артистка влаштувала фотосет.

В облаштуванні свого "гніздечка" артистка використовувала мікс стилів бароко, схід та постмодерн, а основа - конусоподібні форми.

Фотосесія сім'ї Камалії проходила в багато прикрашених кімнатах, в спальні, за столом, накритим всілякими стравами, біля басейну та автопарку.

Дочки 42-річної співачки, актриси і моделі Арабелла і Мірабелла також взяли участь у зйомці, як і господар будинку - чоловік Захур.

Фото: Камалія з чоловіком і дітьми влаштували домашню фотосесію (скріншот)

Як зазначає пара, вони завжди раді гостям, хоча деколи для цього Камалія змушена змінювати плани, що не дуже любить.

"У будинка хороша аура. А ще Камалія декор будинку зробила сама. Вона, напевно, весь Дубай викупила, все звідти везла", - жартома каже Мохаммад.

Бізнесмен не приховує, що у них в сім'ї панує матріархат, і як дружина скаже - так і буде.

Найбагатша співачка України показала сімейне гніздечко: весь Дубай викупила (відео)

Камалія сама займалася дизайном особняка (Фото: viva.ua)

Сама ж Камалія впевнена, що у стосунках головне - це повага, любов, компроміс, дружба і по можливості загальний інтерес в чомусь.

"Мені здається, що любов - це коли ти не можеш без цієї людини, коли тебе до неї тягне, коли ти не уявляєш свого життя без неї", - сказала співачка.

Камалія з чоловіком і дітьми влаштували домашню фотосесію (Відео: YouTube / TheVivaua)

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