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Самая богатая певица Украины показала семейное гнездышко: весь Дубай выкупила (видео)

STYLERПерсоны    31.10.2019 - 17:55
Самая богатая певица Украины показала семейное гнездышко: весь Дубай выкупила (видео)
Камалия показала роскошный особняк (Фото: коллаж РБК-Украина)

Муж артистки признался, что у них в семье матриархат

Певица Камалия, которую называют самой богатой исполнительницей Украины, показала роскошный особняк, в котором живет со своим мужем и дочерьми-двойняшками. Супруга британско-украинского бизнесмена и миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура призналась, что занималась дизайном дома сама. Об этом пишет журнал Viva!, для которого артистка устроила фотосет.

В обустройстве своего "гнездышка" артистка использовала микс стилей барокко, восток и постмодерн, а основа - конусообразные формы.

Фотосессия семьи Камалии проходила в богато украшенных комнатах, в спальне, за столом, накрытым всевозможными явствами, около бассейна и автопарка.

Дочери 42-летней певицы, актрисы и модели Арабелла и Мирабелла также приняли участие в съемке, как и хозяин дома - муж Захур.

Фото: Камалия с мужем и детьми устроили домашнюю фотосессию (скриншот)

Как отмечает пара, они всегда рады гостям, хотя порой для этого Камалия вынуждена менять планы, что не очень любит.

"У дома хорошая аура. А еще Камалия декор дома сделала сама. Она, наверное, весь Дубай выкупила, все оттуда везла", - в шутку рассказал Мохаммад.

Бизнесмен не скрывает, что у них в семье царит матриархат, и как жена скажет - так и будет.

Самая богатая певица Украины показала семейное гнездышко: весь Дубай выкупила (видео)

Камалия сама занималась дизайном особняка (Фото: viva.ua)

Сама же Камалия уверена, что в отношениях главное - это уважение, любовь, компромисс, дружба и по возможности общий интерес в чем-то.

"Мне кажется, что любовь - это когда ты не можешь без этого человека, когда тебя к нему тянет, когда ты не представляешь своей жизни без него", - сказала певица.

Камалия с мужем и детьми устроили домашнюю фотосессию (Видео: YouTube / TheVivaua)

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