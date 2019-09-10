Колола голкою і била ногами: нові деталі про матір-садистку з Дніпра (відео)

Прийомна матір в Дніпрі била, колола голками, морила голодом і закривала в кімнаті на тривалий час маленького хлопчика. Владику дивом вдалося вирватися з лап матері-садистки. Про це розповіла нова мама Владика, Олена Малихіна - вона тимчасово виховує хлопчика, але юридично прийомною матір'ю як і раніше є Наталя.

Матір била дитину в Дніпрі (колаж: РБК-Україна)

Горе-мати вже рік не можуть позбавити батьківських прав. Вона заперечує свою провину і теж пішла до суду, йдеться в сюжеті ТСН.

Нова мама довго мовчала, але нещодавно зважилася опублікувати на своїй соціальній сторінці жахливі фото - на них виснажена поранена дитина лежить у реанімації. На малюкові буквально не було живого місця.

Олена Малихіна розповідає, що Наталя годувала Владика тільки тоді, коли він "був хорошим". Причиною побиття могло бути що завгодно, наприклад, якщо малюк називав її мамою.

"Била за те, що називав мамою. А вона на той момент хотіла, щоб називав Наташею. І навпаки", - розповідає Олена.

Матір била дитину в Дніпрі (фото: (фото: facebook.com)

Жінка випадково познайомилася з Наталею і Владиком в лікарні. Вона помітила, що жінка грубо до нього ставиться, одяг зношений, на тілі синці.

Наталка ходила по лікарнях, щоб дитині поставили який-небудь діагноз - епілепсію, шизофренію. Що завгодно, лише б встановити інвалідність і отримувати допомогу.

Сім'я в соцмережах виглядає зразковою. У Наталі є доросла дочка і онука. У 2014 році (Владику було тоді два роки. - Ред.) вона всиновила малюка. Вони чотири роки жили в приватному будинку в Дніпрі.

Сусіди кажуть, що здогадувалися - дитину б'ють і погано з нею поводяться. Але нічого не робили.

Матір била дитину в Дніпрі (фото: (фото: facebook.com)

У серпні 2018-го мати Наталії виявила синього від побоїв хлопчика і викликала швидку. Тепер же вона говорить, що її дочка не винна, а Владик зробив це сам...

"Його ж ніхто не б'є, і ніколи не бив. Я сама особисто бачила, що він головою стукався. Я кажу: "Нащо ти б'єш себе головою?" Він відповідає: "Я не знаю", - каже прийомна бабуся.

Де її дочка, вона не знає. На суди ходить неохоче, як і раніше залишаючись прийомною матір'ю Владика.

Хлопчик розповідає, що його побила матір, а Наталя все заперечує, кажучи, що поклала дитину спати і поїхала в Київ. А вранці він ось такий вийшов.

Матір била дитину в Дніпрі (Наталя з Владиком, фото: facebook.com)

В службі у справах дітей кажуть, що під час перевірок не знайшли жодних порушень. Коли на жінку подали в суд про позбавлення батьківських прав, вона подала зустрічний позов про скасування усиновлення, щоб не платити аліменти.

У поліції кажуть, що зібрали всі можливі докази, але вони відштовхувалися з довідки лікарів, які вказали, що у дитини легкі тілесні ушкодження.

А Владик в цьому році вже пішов в школу. Жінка вірить, що після всіх судів зможе нарешті стати матір'ю хлопчика.

Матір била дитину у Дніпрі (відео: YouTube/ТСН)

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