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Сало полезное или вредное? Семейный врач рассказал правду о "суперфуде"

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Пятница 10 февраля 2023 16:28
Сало полезное или вредное? Семейный врач рассказал правду о "суперфуде" Вредное ли сало для организма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сало является популярным украинским национальным продуктом. Его потребление увеличивается в зимний период, особенно во время праздников. Однако важно знать, действительно ли оно так полезное, как все думают.

Об этом сообщил семейный врач Михаил Цюрак в Instagram.

Как сало влияет на здоровье человека

Сало - это подкожный слой жира, где накоплены биологически активные вещества, жирорастворимые витамины и антиоксиданты, в частности, витамины А, D Е и К, полиненасыщенные жирные кислоты.

Врач говорит, что такие соединения оказывают полезное влияние на здоровье человека, предупреждая многие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.

Как правильно есть

Однако семейный врач отметил, что пользу от сала можно извлечь только тогда, если потреблять его правильно.

Обычно украинцы потребляют сало в таких видах: соленое, копченое, маринованное, вареное и жареное. Наибольшую пользу можно извлечь только от соленого сала.

Все потому, что именно во время соления сало почти не теряет своих полезных свойств. Копченое и жареное сало наиболее вредно, при злоупотреблении им неизбежно увеличивается риск панкреатита, холецистита, камней в желчном пузыре и увеличенного уровня холестерина в крови.

Поэтому сало полезно есть, но делать это нужно в меру и с умом.

Добавим, что избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или в кишечнике.

Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.

Раньше мы сообщали, кому категорически нельзя есть сало.

Также мы писали, как выбрать самое полезное сало и правильно его засолить.

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