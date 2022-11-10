ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему влюбленные худеют. Эксперт про питанию дал простой ответ

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 10:18
Почему влюбленные худеют. Эксперт про питанию дал простой ответ Фото: Почему от любви вначале худеют (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто случается, когда человек влюбляется - он незаметно для самого себя худеет. Многие из нас удивляются, почему же так происходит.

На этот вопрос дал исчерпывающий ответ тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк в Facebook.

Почему влюбленный человек худеет

По словам эксперта, влюбленность – это своего рода зависимость.

"Человек практически становится рабом собственного "невроза". Объект влюбленности увлекает собой все внимание, он становится супердоминантой, идеей-фикс. Все остальные потребности становятся неважными, они угнетаются, ингибируются, блокируются – пожираются "любовью". Даже жизненно важные, такие как потребность в калориях", - написал Виктор.

Поэтому пропадает аппетит, человек мало ест и закономерно худеет.

"Никакой магии, салат по физике и нейрофизиологии в психологическом соусе", - добавил эксперт.

Также Мандзяк сообщает, что кратковременный процесс похудения может остановиться, когда влюбленность пройдет.

"Твой аппетит восстановится и ударит с новой силой по сладкому, жирному и сладко-жирному провианту. Высокий грелин с низким лептином этому помогут. А сдерживать звериный аппетит стимула уже не будет: не для кого быть красавицей, принц – не принц", - резюмировал эксперт по питанию.

Поэтому для того, чтобы оставаться стройными всегда нужно следить за потреблением калорий и увеличивать физическую активность.

Как мы ранее писали, диетолог раскрыла важные секреты о похудении после 40 лет.

А еще рассказывали о том, какой гормон мешает похудеть и убрать живот.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение