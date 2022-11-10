Почему влюбленные худеют. Эксперт про питанию дал простой ответ

Очень часто случается, когда человек влюбляется - он незаметно для самого себя худеет. Многие из нас удивляются, почему же так происходит.

На этот вопрос дал исчерпывающий ответ тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк в Facebook.

Почему влюбленный человек худеет

По словам эксперта, влюбленность – это своего рода зависимость.

"Человек практически становится рабом собственного "невроза". Объект влюбленности увлекает собой все внимание, он становится супердоминантой, идеей-фикс. Все остальные потребности становятся неважными, они угнетаются, ингибируются, блокируются – пожираются "любовью". Даже жизненно важные, такие как потребность в калориях", - написал Виктор.

Поэтому пропадает аппетит, человек мало ест и закономерно худеет.

"Никакой магии, салат по физике и нейрофизиологии в психологическом соусе", - добавил эксперт.

Также Мандзяк сообщает, что кратковременный процесс похудения может остановиться, когда влюбленность пройдет.

"Твой аппетит восстановится и ударит с новой силой по сладкому, жирному и сладко-жирному провианту. Высокий грелин с низким лептином этому помогут. А сдерживать звериный аппетит стимула уже не будет: не для кого быть красавицей, принц – не принц", - резюмировал эксперт по питанию.

Поэтому для того, чтобы оставаться стройными всегда нужно следить за потреблением калорий и увеличивать физическую активность.