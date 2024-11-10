Актер-военный Дмитрий Сова признался, что чувствует, когда возвращается в Киев: "Пир во время чумы"

Актер Дмитрий Сова, кототорый сейчас защищает Украину, рассказал, какие эмоции испытывает, когда на время возвращается в Киев. Оказалось, что артист не всегда понимает людей, будто забывших о войне.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением о мирной жизни Сова поделился во время разговора с OBOZ.UA .

Что актер видит, когда возвращается с фронта

По словам Совы, он заметил, как изменился Киев за время полномасштабной войны. Когда он возвращается в столицу, то иногда удивляется. Впечатления, отметил актер, непростые.

Дмитрий Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Приезжаешь и видишь, что люди спокойно сидят в кафе, работают все заведения - порой это так странно. Но проходит несколько дней - немного привыкаешь, понимаешь, что все равно нужно, чтобы жизнь продолжалась, экономика работала. Но мне кажется, что этого всего многовато", - считает Сова.

"Надо как-то скромнее, потому что вечеринки иногда напоминают пир во время чуму. Нельзя так. Сбор в Facebook на машину иногда закрывается четыре месяца, а я вижу, какие деньги люди здесь тратят просто так. Понимаю, что хочется как-то отвлечься от тяжелых мыслей о войне . Но не забывайте: пока вы здесь гуляете, там кто-то умирает", - добавил он.

Украинский актер признался, как изменился Киев (фото: instagram.com/dimasovajr)

При этом актер вспомнил, каким был Киев в начале полномасштабной войны. Тогда в столице было мало людей, в городе постоянно звучали сирены. И это, признается Сова, было непросто переносить.

"А сейчас что? Оккупанты отошли, многое не вспоминается. Но нельзя об этом забывать. Мы должны быть достойны тех, кто положил свою жизнь за наше настоящее", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Сова

Актеру 41 год. Он снимается в кино и сериалах, многие знают его как звезду ситкома "Село на мільйон". Сова женат. Его избранница - актриса Дарья Легейда.

В 2023 году Сова вступил в ряды ВСУ. Он и его тесть пошли защищать Украину добровольцами.